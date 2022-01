GF Vip Basciano fuori di sé: frasi maschiliste su Sophie, urgono sanzioni

Alessandro Basciano, dopo qualche bicchiere di troppo bevuto durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è avventurato in discorsi dimenticabili che hanno già innescato un moto di indignazione sui social. A colloquio con Sophie Codegoni, baciata a più riprese nella nottata, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pronunciato frasi al limite (forse anche superato) del machismo e del maschilismo. Il tutto dopo aver anche tentato un approccio alquanto spinto con Soleil Sorge (strusciamenti e mani sul posteriore dell’italo americana). Il giovane era evidentemente su di giri per l’alcol ingerito, ma guai a ritenere ciò una giustificazione. Le sbornie, come è risaputo, dilatano dei tratti caratteriali latenti ma che ci sono. Dunque vale il detto In vino veritas.

“Me ne vado via 5 minuti tu non puoi… e smettila di dire che sono tua. Cosa devo fare la bodyguard? Se io vado a fumare una sigaretta tu inizi a far lo scemo e cerchi di baciare le altre?”. Così Sophie ad Alessandro. Inoltre gli ha detto, in merito agli atteggiamenti da lui assunti, di fare “un po’ meno”.

Basciano, piuttosto che placarsi, ha iniziato a vomitare frasi deprezzabili, dallo sfondo maschilista, infarcendole di parolacce. “Stai da sola, a me non me ne frega un c…o. Non mi frega nulla. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare gli altri”, ha esordito. E ancora: “Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi ca..o mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che c…o mi pare non esiste un po’ meno”.

“Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca..o mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora“, ha incalzato il giovane, con un tono tra il sarcastico e lo strafottente. Roba da far rizzare in piedi i capelli. Sophie, basita da quanto uscito dalla bocca del ragazzi, ha replicato palesando tutto il suo negativo stupore. “Un po’ meno. Nessuno vuole la guerra. Ale ma quanti anni hai? 12?”, il rimbrotto della Codegoni.

GF Vip 6, Alessandro Basciano: urge un poderoso richiamo da parte di Alfonso Signorini

Anche in questo caso Basciano, al posto di provare a ritrovare la calma e la tranquillità, facendo un passo indietro per quanto sproloquiato, ha rilanciato mantenendo un comportamento surreale, fuori fuoco, quasi in preda a una ingiustificata pervasione di onnipotenza: “Non mi sfidare mai, non mi sfidare mai. Fidati. Dieci anni in più fanno la differenza fidati. Io posso uscire con chi c…o mi pare. Io ho già dimostrato abbastanza”.

A un certo punto l’ex volto di Temptation Island è addirittura giunto a dire alla 19enne ex tronista di Uomini e Donne “Ti do un pugno in testa”. Il tutto, come sopra accennato, dopo che alla consolle gestita da deejay Gianmaria si è scatenato con Soleil Sorge, ballando in modo dirompente e facendo scivolare le mani in zone ‘pericolose’.

Urge un richiamo da parte del GF Vip perché il limite è stato raggiunto e probabilmente superato. C’è del lavoro per Alfonso Signorini in vista del prossimo prime time del reality show.