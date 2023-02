Alfonso Signorini ha iniziato la 31esima puntata del Grande Fratello Vip 7 annunciando il doppio appuntamento ai gieffini. Il conduttore ha così ricordato che il reality show tornerà in onda anche di giovedì da questa settimana. Dopo di che, il padrone di casa ha spiegato che Milena Miconi tornerà a far parte del gioco, dopo aver trascorso il periodo di quarantena. L’attrice ha lasciato la Casa di Cinecittà a causa un grave lutto: è morto il suo manager. Pertanto, ha deciso di uscire fuori. La serata è entrata nel vivo quando Alfonso ha concentrato tutta l’attenzione del pubblico su Antonella Fiordelisi e la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Questo ha causato diversi litigi nella Casa, con Sonia Bruganelli che ha preso le difese dell’ex schermitrice e definito Edoardo Tavassi il capo banda.

Quest’ultimo si è difeso affermando che, da amico, non vorrebbe vedere Donnamaria con Antonella. Concluso questo siparietto, è arrivato il momento di far entrare la prima ex fidanzata ospite della settimana: Martina Nasoni. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha conosciuto Daniele Dal Moro proprio nella Casa, quando entrambi si sono fatti conoscere per la prima volta al pubblico di Canale 5. Inizialmente Martina entra nel giardino della Casa come se la sua fosse una semplice sorpresa. Signorini ha invitato anche Oriana Marzoli, che però non ha preso bene il tutto.

Infatti, la concorrente venezuelana è apparsa davvero nervosa, sia con Martina che con Daniele. Una volta rimasti soli, Oriana si è scagliata contro Dal Moro, per non averla resa importante in quel momento. La puntata è andata avanti con Edoardo Donnamaria, che in studio ha avuto un confronto che ha stupito molto il web con Sonia Bruganelli. Dopo di che, è avvenuto un altro faccia a faccia, quello tra Luca Onestini e Matteo Diamante. Quest’ultimo, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha fatto una sorpresa a quest’ultima e ha attaccato l’ex tronista. Ma ad avere la meglio è stato Luca, il quale ha asfaltato Matteo, prendendosi tutta la scena senza troppi problemi.

A grande sorpresa è Alberto De Pisis il concorrente preferito della puntata di lunedì 6 febbraio 2023 con il 39% dei voti: Antonella 30%, Nikita 27% e Davide 4%. Immune, il gieffino ha mandato al televoto la Pelizon, inaspettatamente.

In realtà questo non è un risultato poi così inaspettato. Certo, se si pensa che al televoto c’erano Nikita e Antonella, può sembrare strano. Ma in questi giorni i sondaggi parlavano chiaro e vedevano lui in testa. D’altronde sia la Pelizon che la Fiordelisi hanno perso colpi negli ultimi tempi. E Alberto ha dato altre soddisfazioni ai suoi fan. Il gieffino in diretta ha zittito Antonella, la quale credeva che sarebbe stata lei la concorrente da lui scelta per andare direttamente al televoto.

“A me piace essere protagonista, ma non in negativo”, ha affermato Alberto, prendendosi gli applausi del pubblico presente in studio e di tantissimi telespettatori. “Fammi parlare e stai zitta”, ha tuonato ancora prima De Pisis.

GF Vip 7: gli ex fidanzati entrano nella Casa di Cinecittà e i nominati

Ivana Mrazova ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà dopo aver regalato un momento speciale e commovente insieme a Luca Onestini. Subito dopo di lei, è entrata anche Martina Masoni. Ed ecco che li ha seguito Matteo Diamante. “Sono felicissima di vedere Ivana, perché io la scelsi come valletta a fianco di Gianni Morandi”, ha dichiarato Sonia Bruganelli. Ivana non lo sapeva e l’ha ringraziata in diretta. Il programma è il Festival di Sanremo 2012.

Gli immuni di questa settimana scelti dagli stessi concorrenti: Giaele, Tavassi, Oriana e Davide. Sonia ha dato l’immunità ad Antonella, Orietta a Nicole Murgia. Sono così iniziate le nomination: al televoto sono finiti Nikita, Attilio, Antonino, Donnamaria, Luca e Sarah. Bruganelli ha espresso il suo disappunto sulle nomination contro Attilio, convinta che alcuni concorrenti nei giorni si siano messi d’accordo. Nonostante questo, l’opinionista ha ammesso di capire che ci possono essere delle strategie.