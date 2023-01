La 29esima puntata del Grande Fratello Vip 7 è iniziata con gli scontri. Alfonso Signorini ha preferito dare inizio a questo nuovo appuntamento con un acceso confronto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, che dentro la Casa non sono grandi amiche, anzi. Nella Stanza a Led, le due coinquiline ovviamente non se le mandano a dire. Il padrone di casa ha iniziato la serata così, con un momento decisamente surreale tra urla e accuse, con due litiganti fuori controllo. E sui social i telespettatori si sono schierati, come ha fatto notare Giulia Salemi.

La maggior parte del pubblico ha preso le parti di Oriana. Non solo, molti telespettatori si sono duramente scagliati contro Sonia Bruganelli, per via di un’affermazione fatta durante questo scontro. La situazione non è migliorata nella Casa di Cinecittà, infatti la puntata è andata avanti con altri momenti decisamente particolari. Luca Onestini si è inizialmente confrontato con Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Dopo di che, è arrivata per lui una sorpresa.

Il colpo di scena nella 29esima puntata del GF Vip è arrivata quando Onestini ha accolto sua mamma in giardino. La donna ha dato vita in TV a uno show poco carino, con insulti riservati ad Antonino e Nikita, e tanti complimenti al figlio Luca.

GF Vip 7: eliminato, coppie e malesseri

Wilma Goich è stata eliminata al televoto con il 3% dei voti (Nikita 34%, Giaele 23%, Alberto 16%, George 13%, Sarah 11%). Per salutare la cantante, Signorini ha deciso di dedicarle un momento speciale. In particolare, le ha dato modo di spiegare quanto sia stato importante per lei questa esperienza, che le ha permesso di ritrovare la spensieratezza e la felicità. “Ho ritrovato la gioia di vita, ho ritrovato me stessa e ho deciso di pensare a me stessa”, ha dichiarato serena Wilma.

L’uscita della Goich è stata commovente, tanto che Sonia Bruganelli è stata inquadrata con gli occhi lucidi. “Sei stato la mia forza qui dentro, ricordalo”, ha dichiarato Wilma dopo aver salutato Daniele Dal Moro di fronte alla porta rossa. Nessuno dovrebbe mai piangere la morte di un figlio. Purtroppo è quello che è toccato a Wilma, la quale ha perso sua figlia Susanna, morta a causa di un tumore al polmone. Grazie a questa esperienza, la Goich dopo tanto tempo è tornata a sorridere.

E, ovviamente, si è parlato anche d’amore nel corso di questa puntata. Alfonso ha mandato in onda qualche clip che ritrae Antonino Spinalbese vicino a Nicole Murgia, che sembra essere davvero molto interessata ad approfondire la conoscenza. Subito dopo, si è passati a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, il cui rapporto ha conquistato il web. Come ha fatto notare Giulia Salemi, sono tantissimi i telespettatori che tifano per la nascita di una storia d’amore tra loro.

Daniele, però, ha ottenuto molte critiche, soprattutto per i modi che ha di rivolgersi a Oriana, durante le loro liti. Non solo, Dal Moro agli occhi di Sonia Bruganelli non appare come una persona coerente. E Signorini ha aggiunto che gli Oriele, così vengono definiti dal pubblico più appassionato, non corrispondono esattamente a una coppia.

Subito dopo, Alfonso ha deciso di tornare a parlare del malessere di Attilio Romita, che non riesce ad accettare che Tavassi e Donnamaria decidano come svolgere alcuni momenti di svago nella Casa. Non si è sentito preso in considerazione dai due gieffini, che hanno cercato di spiegargli come stanno davvero le cose.

Edoardo Tavassi in lacrime al GF Vip, Dal Moro in difficoltà

Un momento commovente è stato dedicato a Edoardo Tavassi, che ha avuto modo di ripercorrere una parte della sua vita molto difficile. Per via della separazione dei suoi, con sua sorella Guendalina si ritrovò a scegliere di fronte a un giudice – quando era solo un bambino – se vivere con la mamma o con il papà. Quei due fratelli che stavano crescendo insieme complici e sereni si ritrovarono a vivere insieme solo il weekend, momento che comunque portava molta ansia a Edoardo, consapevole che si sarebbe dovuto ancora separare da Guendalina.

“Per me era una cosa fantascientifica, non riuscivo a credere che stesse succedendo. Mi dicevano che si sarebbe rimesso tutto a posto, ma Guendalina non tornava mai. Una cosa che non mi dimenticherò mai è che quando io stavo con Guendalina il weekend avevo l’ansia perché sapevo che arrivava domenica e ci avrebbero separato. Me la vivevo male. Si dice che il clown fa ridere gli altri, ma è triste dentro. Ecco sì, un po’ di tristezza rimane sempre dentro. Sì, è una grande ingiustizia che ci è stata fatta”

Detto ciò, ha ripercorso anche il periodo di incomprensioni con il padre. Mentre Guendalina aveva deciso di vivere con il papà, Edoardo aveva scelto la mamma. Questa decisione il padre di Edoardo se la legò al dito. Nonostante ciò, col passare del tempo, Tavassi è riuscito comunque a instaurare un bellissimo rapporto con suo papà: ” Io lo ammazzo di ‘ti voglio bene’ a mio papà. Io sono molto fisico, me lo abbraccio, me lo sbaciucchio, me lo mangio vivo”.

Ed è stato proprio suo padre a riservagli questa sera una sorpresa. Con una bellissima lettera, l’uomo ha fatto sapere a Edoardo che sta bene – sta affrontando dei problemi di salute – e che è orgoglioso di lui. Tavassi non ha trattenuto le lacrime.

Dopo un piccolo confronto con Milena, Daniele Dal Moro invece si è scontrato a distanza con Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima dallo studio ha ribadito, dopo averlo annunciato sui social network, di essere rimasta delusa dal gieffino. Non solo, l’ex concorrente ha rivelato di non voler essere sua amica, in quanto crede che a lui interessi solo se stesso.

“La mia amicizia è sempre stata sincera, non era strategia. Non ho mai speso una singola parola negativa nei tuoi confronti”, ha spiegato Daniele. Ma Elenoire gli ha fatto presente che in realtà non ha mai parlato di lei, neanche in bene. Signorini, però, ci ha tenuto a fare un rimprovero in diretta a Dal Moro.

“A volte hai un modo di fare sgradevole e aggressivo, al di là che puoi stare simpatico. Fa parte di una parte oscura del tuo carattere. Meglio vederti così che come quando eri all’inizio del programma. Tu non ti metti in discussione. Il consiglio mio è quello di fare un’autocritica, in tutta serenità”

“C’è chi urla meno di meno e usa parole brutte che feriscono”, si è difeso così Dal Moro.

Grande Fratello Vip 7: nomination

La puntata è andata verso la conclusione con le nomination, che hanno portato al televoto a eliminazione Oriana, Nikita e George. I gieffini in settimana hanno scelto sei immuni Onestini, Micol, Davide, Andrea, Attilio e Daniele. Sonia ha dato l’immunità ad Antonella e Orietta ad Antonino. Il risultato delle nomination ha lasciato un po’ tutti senza parole, compresi Alfonso e Sonia Bruganelli.

Oriana è diventata una grande protagonista di questa edizione e Nikita è molto amata dal pubblico. George, anche se non è uno dei concorrenti che più si espone, è considerato da qualcuno il papabile vincitore. Dunque, questo è sicuramente un televoto importante.