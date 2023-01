Tutto molto triste. Al Grande Fratello Vip 7, nel corso della 29esima puntata in onda lunedì 23 gennaio, è andato in scena uno scontro a suon di paroline tutt’altro che tenere che ha visto protagonisti Luca Onestini ed Antonino Spinalbsese. La tensione è salita in settimana con l’ex tronista che ha detto che lo spezzino si trova nel reality show solo per essere l’ex di Belen Rodriguez. Il parrucchiere ha avuto esternazioni più pesanti nei confronti del bolognese definito un “buffone” e “cogl**ne”. Inoltre lo ha ridicolizzato per “come si veste”. Insomma, il festival dell’insulto. Naturalmente Alfonso Signorini ha provveduto a far vedere tutto ai due giovanotti, lasciando che si scannassero. Ed infatti è ciò che è avvenuto in diretta.

“Io non sono qua per essere l’ex di nessuno”, ha ribadito Onestini, continuando a ricordare che Antonino lo ha descritto dandogli del “cogl**ne”. A questo punto è intervenuto Signorini: “All’inizio magari sì, è stato chiamato per essere l’ex di… ma non si è conquistato work in progress una sua credibilità?”. “Gli auguro di costruirsi la sua reputazione, ma è la realtà che lui è l’ex di”, la chiosa di Luca. Ha preso quindi le redini della situazione Antonino: “Sanno tutti perché sono qui. Ed è perché sono l’ex di, non mi nascondo dietro un dito. Comunque Luca parla dalla mattina alla sera di nulla. Sbaglio a dire cogli***e, però non è che penso un’altra cosa”. Olé!

Nella discussione è stata chiamata in causa anche Nikita Pelizon. “Luca può parlare del nulla così come di altre cose, gli piace spettegolare di sicuro”, ha sostenuto la modella. L’argomento è poi stato spostato dal conduttore sul legame tumultuoso tra Nikita e Onestini. In settimana ha fatto parecchio discutere una confessione della Pelizon, che ha sostenuto che l’ex tronista le ha detto di dirgli delle “porc*te” in passato, quando c’era del feeling tra loro.

Onestini, a proposito della faccenda, è sbroccato: “Ma si sta descrivendo un film a luci rosse, ha descritto una scena di quel tipo di film. Ma dai, ma cosa dici? Io vado giù di testa a sentire queste cose”. “Però mi sembra paradossale che una persona si inventa di sana pianta una cosa del genere”, il dubbio di Signorini. “Shockante inventarsi sta roba”, ha chiosato Luca. Il direttore di Chi Magazine ha poi rivelato una cosa assai curiosa sulle presunte richieste di “porca*e”: “Io ho chiesto il materiale di questa cosa ma mi hanno detto che eravate fuori e non abbiamo trovato nulla nei filmati. Comunque io vi do un consiglio, a questo punto ignoratevi”.

Sulla vicenda si è poi pronunciata Orietta Berti, che ha detto di stare assolutamente dalla parte del bolognese. “Bravo Luca, comportati sempre così. Viva Luca per sempre”, il pensiero netto dell’opinionista.

La mamma di Luca Onestini: frasi pesanti su Antonino e Nikita

Luca ha poi ricevuto la visita della madre, Carla, che le ha detto di stimarlo e che è fiera del percorso fatto dal figlio al GF Vip7. La donna ha poi sparato a zero su Nikita e Antonino. Frasi pesantissime: “Poi ho sentito dire delle cretinate da Antonino. Offendere è la risposta più facile di chi non sa argomentare. Tu vai avanti così e smaschera le incongruenze delle persone. Tu sei intelligente e sensibile, sei in grado di capire gli altri. Con Nikita hai tutte le ragioni”

“Queste sono persone orrende, sono l’unico che qua non ha fatto nulla”, la risposta del figlio. “Antonino ha avuto un comportamento vergognoso”, un’altra bordata di Carla. Signorini si è inserito nel dialogo: “Capiscono che lei è la mamma, ma c’è qualcosa che non le è piaciuto di suo figlio”. “No – la replica secca di mamma Onestini -, e dico la verità su Nikita: ho visto falsità. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata e poi non lo ha più considerato”.

Spazio alla risposta di Nikita: “Mi sorprende molto cosa dice, ma vedendo come è suo figlio…”. A questo punto Carla ha pronunciato una frase agghiacciante, da pelle d’oca, facendo incetta di critiche ferocissime sui social: “Non hai credibilità in nessun senso, sei una stratega. Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”. Spinalbese ha scelto la via dell’indifferenza fingendo di essere d’accordo con Carla: “La signora ha ragione”.

Sonia Bruganelli è invece sbroccata con la madre di Onestini, raccogliendo l’applauso del pubblico in studio: “Ma lei davvero pensa di venire qui e rivolgere una serie di epiteti del genere ad Antonino? Ma come si permette?”. “Questa è la verità”, la secca replica di Carla. La Bruganelli non ha mollato la presa: “Non può dire una cosa del genere, infatti non mi stupisco di suo figlio. Il frutto non cade lontano dall’albero”. “Io sono fiero di lei, non criticatela, criticate me”, la chiosa di Luca. “Io da madre mi sarei offesa ad aver sentito gli insulti di Luca”, ha chiuso Orietta Berti.

Una pagina di tv di una tristezza infinita. AAA Signorini cercasi: resta infatti da capire anche perché il conduttore non abbia cercato di porre un freno all’escalation di insulti in atto.

Lo staff di Nikita contro la madre di Onestini

Lo staff della modella, subito dopo l’ospitata di Carla, ha diramata un comunicato duro contro la donna: