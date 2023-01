Doveva entrare in corsa quest’anno ma per motivi personali ha preferito rimandare il suo ingresso alla stagione 2023/2024

La settima edizione del Grande Fratello Vip deve ancora giungere al termine ma già si parla del cast del prossimo anno. Cast che dovrebbe ripartire con una certezza: la presenza di Fariba Therani, la madre di Giulia Salemi. L’estetista iraniana doveva entrare nella Casa più spiata d’Italia qualche mese fa ma, per motivi personali, ha preferito rinunciare e rimandare il suo ingresso in autunno.

È stata la stessa Fariba – che in passato è stata concorrente di Pechino Express e Isola dei Famosi – a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”

Fariba Tehrani non ha inoltre escluso la possibilità di potersi innamorare al GF Vip, come accaduto nel 2020 alla figlia Giulia Salemi, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. I due convivono a Milano e sognano una famiglia insieme anche se ora sono molto concentrati sulle rispettive carriere.

Tutto sull’ottava edizione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è ormai un reality show di cui Mediaset non può più fare a meno. Nonostante le polemiche il programma è seguito da più di tre milioni di telespettatori ed è molto commentato sui social network. Al timone dell’ottava edizione ritroveremo Alfonso Signorini, che ha preso le redini del format dopo l’addio di Ilary Blasi.

Non dovrebbero più esserci invece le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La moglie di Paolo Bonolis dovrebbe abbandonare il ruolo per concentrarsi su altri impegni televisivi mentre l’usignolo di Cavriago dovrebbe tornare in Rai, a Che tempo che fa di Fabio Fazio, e dedicarsi ai progetti musicali.

Il ruolo di opinionista del GF Vip fa gola a molti ma pare che in pole position ci siano Soleil Sorge e Giulia Salemi. Entrambe hanno già trovato spazio in questa edizione della trasmissione: la prima come conduttrice del GF Vip Party la seconda come commentatrice del sentiment social.

Insieme a Fariba Therani nel cast del Grande Fratello Vip 8 potremmo trovare, tra l’altro, Aida Yespica e Nadia Rinaldi. La showgirl e l’attrice hanno rifiutato di recente la proposta per dedicarsi ad altro: la venezuelana al figlio Aron che vive a Miami, la romana al teatro e alla famiglia.