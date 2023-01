GF Vip, Oriana: blocco surreale. Le sparate di Sonia, critiche a iosa

Scontro acceso tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 7. Le due concorrenti, sebbene all’inizio sembravano avere una certa complicità, non passano una sola settimana senza litigare. Anche nei giorni scorsi, tra loro sono volate parole grosse. Alfonso Signorini inizia la 29esima puntata del 23 gennaio 2023. Chiede a entrambe di raggiungere la Stanza a Led, da dove viene mostrato un video che racchiude diverse clip che ritraggono Antonella e Oriana litigare animatamente nella Casa di Cinecittà.

La Marzoli in poco tempo è riuscita ad affiancare la Fiordelisi tra i protagonisti di questa edizione, che piaccia oppure no. A farlo notare è stato anche Signorini la scorsa settimana, definendola regina. Oggi il padrone di casa ci tiene a fare un appunto su quanto dichiarato nei giorni scorsi da Antonella durante un litigio contro Oriana, definendola trash.

“Mi ha fatto ridere la scena in cui urlavi che Oriana è trash. Siete tutti che sguazzate nel trash. Diciamo amore, non è che ha parlato Coco Chanel”, dichiara il conduttore del GF Vip 7. A questo punto, chiede a entrambe di dirsi ciò che pensano l’una dell’altra, guardandosi in faccia. Inizia Antonella, la quale dichiara che non è vero che non sopporta la sua coinquilina.

Nonostante ciò, fa presente che si è sentita usata. A detta sua, Oriana inizialmente avrebbe mostrato vicinanza ad Antonella solo perché è amica di Antonino Spinalbese, che secondo lei sarebbe stato il suo primo obiettivo nella Casa. “Pensi solo ai ragazzi qui dentro, ma non puoi fare nient’altro qui dentro”, afferma l’ex schermitrice.

A prendere la parola, anche più volte interrotta da Antonella, è subito dopo Oriana, che dà vita al suo piccolo show in diretta.

“Aspetta un attimo che ha detto tante cose, meno male che si vede che non le sto antipatica. Tocca a me. Ti sei avvicinata perché mi dovevo coprire e non mi dovevo allenare in bikini, invidiosa. Non ci sei stata più quando avevo bisogno. Non ti interessavo più quando non frequentavo più Antonino. Con Nikita non ho mai avuto un’amicizia, mi sta simpatica, ma non è mai stata mia amica. Sei una provocatrice, che vuole passare come una vittima. Io se provoco, dopo non faccio la vittima. A parte che questo è ridicolo. Da quando si è fatta la coda, non se l’è più tolta”

Oriana non le manda a dire e si dice convinta del fatto che la Fiordelisi tenda a copiarla. La Marzoli non si difende, non nega di essere una provocatrice. Anzi, fa notare che quando provoca subito dopo non fa la vittima. Antonella sembra, successivamente, infastidire Signorini: “Ma posso parlare di cose così futili come la coda? Non posso parlare con persone così stupide, per favore Alfonso”.

Il conduttore risponde infastidito: “Argomenta allora con spessore e contenuto, siccome queste sono cose futili”. Si va avanti con l’acceso scontro, con le due che si accusano a vicenda. In certi momenti si sentono solo urla e feroci attacchi. A un certo punto, Signorini prende in considerazione una frase che sui social aveva generato qualche polemica nei giorni scorsi, attraverso la quale Antonella accusava Oriana al GF Vip, facendo una battuta, di passare da un letto all’altro.

“Antonella ma ti sembra solidarietà femminile dire ‘tu vai con tutti gli uomini che ti pare’?”, chiede il padrone di casa. La Fiordelisi si difende, dichiarando di aver trovato scorretto l’atteggiamento di Oriana quando si è buttata tra le braccia di Edoardo Donnamaria subito dopo un loro litigio. Dice la sua anche Sonia Bruganelli, che dallo studio parla di solidarietà femminile, esprimendo un concetto che provoca l’ira di molti telespettatori.

“La biondina sta totalmente in preda a una forma mitomania. Lei è stra-convinta e infatti è molto divertente, come sono i pagliacci e gli attori che non recitano neanche tanto bene. Amore non me lo devi dire! Amore sarà Luca, Antonino o Daniele. Credo che la solidarietà femminile si debba meritare. Tu lì dentro hai tutto un altro interesse, quello di non prendere un ulteriore palo”

Ma Alfonso fa notare che Oriana è “talmente politicamente scorretta che a lei della solidarietà femminile non gliene frega niente”. E, in effetti, sembra proprio così. Le parole di Sonia raccolgono tante critiche, soprattutto per la sua affermazione sulla solidarietà femminile, che deve essere meritata. Come fa notare Giulia Salemi, sui social network la maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Oriana.

Sonia: “io credo che la solidarietà femminile uno se la debba meritare”#gfvip pic.twitter.com/vRwn0hwwY1 — ???????????????? ♐︎ (@afiresign_) January 23, 2023

Sonia: “Io credo che la solidarietà femminile uno se la debba meritare” Quindi oriana non se la meriterebbe perché si è divertita insieme ad un uomo e ora sta provando qualcosa di serio per un'altro? CHE CESSATA MAMMA MIA! #gfvip #oriele — Fabiola???? (@Fabiola63445821) January 23, 2023

“La solidarietà femminile va meritata” Sonia su canale 5 su una rete Mediaset,che paura sentire queste parole nel 2023#incorvassi #gfvip — Mery (@goddessofnight_) January 23, 2023

Sonia che dice a Daniele “sei un burattino nelle mani di Oriana”

MA CHE PROGRAMMA STAI GUARDANDO AMORE MIO?! #gfvip #oriele pic.twitter.com/sf29q91Tqd — caffelatte (@trashstellare) January 23, 2023