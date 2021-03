Grande Fratello Vip 2021: spunta il nome della prima concorrente

Il Grande Fratello Vip è finito da poco ma già si pensa alla prossima edizione. Il programma, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe tornare in onda nell’autunno 2021, più precisamente a settembre. Pare certa la presenza di Alfonso Signorini, che ha condotto le ultime due edizioni del reality show. Poche certezze, invece, per quanto riguarda gli opinionisti: molto probabilmente non ci saranno più né Pupo né Antonella Elia.

Intanto nelle ultime ore è trapelato il nome della prima presunta concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare è in lizza per varcare la famosa porta rossa Paola Caruso. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv l’ex Bonas di Avanti un altro ha infatti spifferato le trattative con la produzione della trasmissione di Canale 5.

Queste le parole di Paola Caruso, felice accanto al nuovo fidanzato Dario Socci:

“Forse farò il Grande Fratello Vip: ora mi sento pronta, dato che Michelino è un po’ più grande”

Negli ultimi due anni la soubrette calabrese si è dedicata totalmente al figlio avuto dall’ex compagno Francesco Caserta. Solo poche ospitate in tv, prettamente dall’amica Barbara d’Urso, e il lavoro da web influencer su Instagram. Inoltre la Caruso ha detto addio a Milano e si è trasferita sul Lago Maggiore, dove la vita è decisamente meno cara.

Paola Caruso ha già partecipato in passato all’Isola dei Famosi e a Pechino Express. La 35enne è stata costretta ad abbandonare l’adventure game Rai, dove gareggiava in coppia con Tommaso Zorzi, perché proprio durante il viaggio in Africa ha scoperto di essere in dolce attesa.

Oltre a Paola Caruso del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbero far parte Andrea Iannone, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. Questi ultimi due dovevano partecipare all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ma non hanno superato le visite mediche.

Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, doveva invece prendere parte all’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip ma i suoi problemi sportivi hanno fatto saltare l’affare. Con grande dispiacere di Alfonso Signorini, pronto a far conoscere al grande pubblico la storia del pilota di Vasto.