Paola Caruso, addio Milano: perché ora vive sul Lago Maggiore

A chi segue quotidianamente Paola Caruso su Instagram il dettaglio non è sfuggito. Da mesi la bionda soubrette posta di continuo foto e video sul Lago Maggiore. Immagini accattivanti, che mettono ben in mostra la bellezza e l’incanto del posto. Molti hanno ipotizzato una lunga vacanza per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ma in realtà è qui che Paola ha deciso di trasferirsi con il figlio Michelino.

Proprio così: Paola Caruso non vive più a Milano, città che l’ha accolta dopo l’addio alla natia Calabria avvenuto in seguito alla decisione di sfondare nel mondo dello showbiz. Da qualche mese l’opinionista di Barbara d’Urso ha traslocato sul Lago Maggiore, dove si respira sicuramente maggiore tranquillità e beatitudine.

In un’intervista concessa a Diva e Donna Paola Caruso ha spiegato:

“Dopo il lockdown non lavoravo più. Mi sono trasferita fuori Milano. Pago di meno, ho una casa con giardino e sto vicina ai miei cavalli. Ho sempre avuto una passione per i cavalli. Ero un’amazzone professionista. Camillo è il cavallo della mia vita. Un altro figlio”

Con Paola Caruso e Michelino vive anche Wanda, la madre della soubrette. Ovviamente quella adottiva visto che con la biologica Paoletta non è riuscita a instaurare il legame che si augurava dopo la rivelazione a Live-Non è la d’Urso. Nessun contatto, invece, con il padre biologico, famoso ex portiere degli Anni Ottanta il cui nome non è mai stato svelato, pena causa legale.

A causa dell’emergenza Coronavirus e della delicata situazione famigliare sono diminuiti i lavori per Paola Caruso. La 35enne non può stare troppo tempo via da casa visto che è una mamma single. Per questo ha rifiutato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip.

Porte chiuse in Rai: Paola ha spifferato che nella tv di Stato non la vogliono perché per troppi anni è stata un volto Mediaset. Nessun interesse da parte di Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle. In questi mesi la Caruso si è data da fare con un calendario senza veli per For Men, con le numerose sponsorizzazioni sui social network e con le ospitate in tv.

Calma piatta pure nella vita sentimentale di Paola Caruso: dopo la tormentata fine della liaison con Moreno Merlo l’ex concorrente di Pechino Express non si è più innamorata.