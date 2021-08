Grande Fratello Vip 2021: nel cast due ex cantanti di Amici

Alfonso Signorini prepara il campo per l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, in partenza in autunno, con l’aggiunta di altri due concorrenti nel cast. Come riportato nella più recente edizione del settimanale Oggi, infatti, il conduttore avrebbe a quanto pare scelto di includere due ex allievi della scuola di Amici.

Stiamo parlando nel caso specifico dei liguri Luca Vismara e di Moreno, cantanti rispettivamente nell’edizione 17 e 12 di Amici su Canale 5. Luca Vismara è conosciuto ai più per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, dove ha raggiunto la finale insieme all’amica Marina La Rosa. Il secondo invece, ultimamente sparito dai radar, ha vinto il talent show condotto dalla De Filippi nel 2013 e ha all’attivo tre album di cui l’ultimo, Slogan, pubblicato nel 2016.

I nomi di Luca Vismara e Moreno si aggiungono così a quelli già anticipati nelle scorse settimane da tutte le principali riviste di gossip. Fra i presenti la cui presenza è stata confermata più di recente troviamo Tommaso Eletti. Il concorrente l’abbiamo conosciuto a Temptation Island, dove è uscito single dopo aver cercato di riconquistare l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. I due sono stati la prima coppia a lasciare la trasmissione nella seconda puntata, dopo un falò di confronto dai risultati disastrosi. Eletti aveva infatti tradito la fidanzata con la tentatrice Giulia, portando la loro relazione al collasso definitivo.

Tra i confermati alla prossima edizione del GF VIP troviamo a quanto pare anche Giucas Casella, il celebre illusionista giunto alla sua terza partecipazione ad un reality. Casella ha infatti alle spalle l’esperienza a Il Ristorante di Antonella Clerici e ben due edizioni dell’Isola. Si dice inoltre che fra i partecipanti all’edizione 2021 del reality ci saranno anche Carmen Russo e Davide Silvestri.