Grande Fratello Vip 2018 terza puntata: i nominati e l’eliminato della settimana

La terza puntata del Grande Fratello Vip dell’8 ottobre 2018: l’eliminato

Si è appena conclusa la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 e i nominati della settimana sono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Saranno sette giorni molto lunghi per chi è in nomination e la paura di uscire, essendo alle prime settimane, potrebbe far commettere qualche passo falso. Dopo la prima eliminata Lisa Fusco, l’eliminato della terza puntata è stato Valerio Merola col 47% dei voti. Una percentuale molto alta considerando che in nomination erano in quattro. Intanto, le acque iniziano a smuoversi nel gruppo ora che sono tutti sotto lo stesso tetto e le prime rivalità sono venute fuori. E si sono evidenziate anche durante le nomination, che andiamo adesso a vedere nei dettagli.

Le nomination della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018

Nomination con i famosi sanpietrini! Se il fondo della piramide ha un bollino nero è nomination palese, con fondo rosso invece il concorrente nomina in confessionale. Giulia Salemi nomination segreta per Enrico. Anche Ivan in confessionale ha nominato Enrico. La nomination della Marchesa, che afferma con fermezza di essere una Marchesa, è andata a Eleonora Giorgi. Nomination palese per Walter Nudo: il suo voto è andato alla Marchesa. Andrea Mainardi ha nominato Eleonora. Nomination palesi: Francesco per Ivan, Benedetta e Fabio per Eleonora, Lory e Stefano per Enrico, Maurizio per Eleonora. Queste le altre nomination in confessionale: Le Donatella per Enrico, Enrico per Ivan, Martina per Walter, Elia per Eleonora, Eleonora per Enrico, Jane per Eleonora.

Gf Vip 2018, chi sarà eliminato tra i nominati della terza puntata?

Maurizio Battista è rimasto in gioco dopo che la sua compagna Alessandra è entrata a dargli forza, sarebbe sicuramente finito in nomination se non fosse stato immune per essere il preferito della casa. Tra i nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip rischia l’eliminazione Eleonora Giorgi più di Ivan Cattaneo. Enrico Silvestrin era molto apprezzato nei giorni scorsi su Twitter, rimarrà da scoprire se ciò che è successo stasera ha modificato l’opinione di qualcuno. Ci saranno colpi di scena? Tutto può succedere!