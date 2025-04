Grande Fratello, vince Jessica: le reazioni degli altri nel backstage

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, la quale ha battuto all’ultimo televoto Helena Prestes. I pronostici sono stati quindi ribaltati, in quanto in molti pensavano che a vincere sarebbe stata Zeudi Di Palma. Presenti alla finale erano anche i concorrenti già eliminati nelle scorse puntate. Questi hanno commentato nel backstage la vittoria di Jessica. Scopriamo qual è stata la loro reazione al risultato e come l’hanno presa anche gli altri finalisti.

Anche quest’ultima edizione del Grande Fratello è giunta ormai a termine. Ieri è difatti andata in onda la finale in prima serata su Canale 5. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, la quale ha avuto la meglio all’ultimo televoto contro Helena Prestes. La modella brasiliana si è quindi aggiudicata il secondo posto. Nonostante la sconfitta, Helena si è mostrata felice del risultato ottenuto. Ha difatti ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta in quest’avventura, definendosi anche contenta per la vittoria della sua amica Jessica. Ha aggiunto di sentirsi comunque vincitrice perché ha vinto l’amore dei suoi fan e l’amicizia con la coinquilina.

Anche Zeudi Di Palma, considerata da molti la favorita, ha ringraziato tutti quelli che hanno creduto in lei e ha definito il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello meraviglioso. Ha poi spiegato come Jessica fosse la sua preferita tra le altre concorrenti. Chiara Cainelli, classificatasi al terzo posto, si è detta contentissima e ha spiegato come per lei la partecipazione al reality sia stata un sogno ed un bellissimo regalo. Lorenzo Spolverato si è mostrato un po’ sorpreso per la sua eliminazione contro Chiara al televoto flash ma è stato comunque contento per la vittoria di Jessica, definita da lui la migliore.

Mariavittoria Minghetti è stata felicissima per la vittoria di Jessica, tanto da abbandonarsi a cori da stadio per lei nel backstage. Giglio ha ammesso di aspettarsi tale risultato, anche se si è mostrato dispiaciuto per Lorenzo. Yulia Bruschi, diversamente dal coinquilino, ha rivelato di non aspettarsi la vittoria di Morlacchi ma di essere molto contenta per lei. Anche Stefano Tediosi e Federica Petagna hanno affermato che non pensavano potesse vincere l’ex cantante dei Gazosa. Shaila Gatta, invece, non ha commentato la vittoria della Morlacchi. Ha difatti definito la serata finale molto dura ed impegnativa per lei, probabilmente a causa della sua rottura con Lorenzo Spolverato. Luca Calvani ha spiegato come, qualunque fosse stato il risultato, sarebbe andata bene comunque. Maria Monsè e Perla Maria Paravia hanno ringraziato il Grande Fratello per l’esperienza e si sono definite soddisfatte per il loro percorso.

Infine, la vincitrice Jessica Morlacchi ha ammesso di non credere a quanto accaduto e di necessitare ancora di un po’ di tempo per realizzare la sua vittoria. Inizialmente, difatti, ha rivelato di aver pensato si trattasse di uno scherzo.