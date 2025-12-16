Grande Fratello verso la finale: edizione che dimenticheremo, Giulia incoronata

Stasera non è andata in onda la finale del Grande Fratello. Un’edizione, che non resterà sicuramente nella storia. Nonostante questo, la produzione ha deciso di allungare di qualche giorno la permanenza nella Casa più spiata d’Italia dei finalisti, fino a giovedì 18 dicembre 2025. Questa è la data segnata per la finalissima di questa edizione, che purtroppo non ha generato i risultati sperati.

Infatti, le alte aspettative su Simona Ventura e la sua promessa di tornare alle origini di questo reality show non hanno portato a un grosso coinvolgimento del pubblico. Di sicuro, non sono mancate le love story in questa sfortunata edizione. Questa sera è stato riservato uno spazio importante a Rasha Younes e Omer Elomari. Come si poteva immaginare, anche Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi hanno avuto modo di confrontarsi, generando tante critiche.

Spazio poi a Grazia Kendi, che ha scoperto stasera che Mattia Scudieri, per il quale nella Casa si è presa una cotta, è di nuovo single. Ebbene l’ex gieffino si è presentato sulla passerella e sembra che entrambi abbiano lasciato la porta aperta a una frequentazione fuori.

Giulia Soponariu vicina alla vittoria, Omer quinto finalista

Il momento più emozionante della puntata è stato sicuramente dedicato a Giulia Soponariu, la prima finalista di questa edizione. Al momento, sembra essere la papabile vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. A incoronarla sono stati anche gli opinionisti stasera. In particolare, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli hanno fatto notare un dettaglio non scontato: senza creare ship e love story, da sola Giulia è cresciuta sia come gieffina che come persona.

Stasera ha avuto modo di ripercorrere una fase traumatica della vita: quando per due ore è stata rapita. Aveva solo tre anni e fortunatamente è stata ritrovata in tempo. Nel corso della puntata, la Soponariu ha ricevuto una lettera da parte della madre, che ha confessato di essersi sentita in colpa per molto tempo per quanto accaduto. Di sicuro, Giulia è sempre più vicina alla vittoria, con tantissimi fan pronti a farle vivere questa emozione.

Dopo di che, è arrivato il momento dell’elezione del quinto finalista: a vincere al televoto è stato Omer, che ha battuto Domenico, con il 52.67%.

Grande Fratello: la dura scelta di Anita sul padre

La puntata è andata avanti con Jonas Pepe, che ha avuto modo di riabbracciare il suo amato cane e i suoi due fratelli. Successivamente, Simona Ventura ha svelato il colpo di scena della serata: i concorrenti hanno potuto eleggere il super finalista. Chi ha ottenuto più voti da parte dei suoi coinquilini è giunto direttamente sul podio di questa edizione.

Prima di scoprire questo risultato, la conduttrice ha riportato l’attenzione su Donatella Mercoledisanto. Quest’ultima è rientrata nella Casa per salutare e abbracciare i suoi coinquilini, ai quali ha portato un po’ di piatti da gustare. Spazio poi ad Anita Mazzotta e al dramma che purtroppo ha vissuto nelle scorse settimane, quando è morta sua mamma e subito dopo ha deciso di realizzare il suo sogno e continuare questa avventura.

Per lei è arrivata una graditissima sorpresa stasera: i suoi amici le hanno inviato dei videomessaggi per sostenerla a distanza. Non solo, Anita ha rifiutato di leggere in diretta la lettera del padre. Sentendosi da lui abbandonata in questi anni, ha preferito stasera prendere questa decisione cosi drastica e difficile. La Mazzotta ha dichiarato che aprire la lettera la porterebbe a riaprire certe ferite, che è riuscita a chiudere nel tempo.

Chi è il super finalista del Grande Fratello e nuovo televoto

È arrivato il momento, con i concorrenti in studio, di scoprire il nome del super finalista. Il voto di Omer è stato decisivo ed è stato per Anita, che è così finita direttamente sul podio.

Jonas ha votato Anita;

Giulia ha votato Grazia;

Grazia ha votato Giulia;

Anita ha votato Jonas;

Omer ha votato Anita.

Infine, Simona Ventura ha aperto il nuovo televoto in vista della finale. A finire in sfida sono stati Jonas e Omer. Il televoto verrà chiuso quando inizierà l’ultima puntata.