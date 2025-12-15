Grande Fratello, Benedetta: che tranvata! Scena pietosa di Domenico e Valentina

Ovviamente in vista della finale del Grande Fratello, che andrà in onda a sorpresa giovedì 18 dicembre 2025, ecco che torna al centro dell’attenzione il triangolo amoroso. Parliamo di quello composto da Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo. Le due hanno deciso di rientrare nella Casa più spiata d’Italia per un nuovo confronto. Anziché cercarsi fuori per risolvere in modo ‘normale’ le cose, preferiscono le telecamere. E ci sta, visto che tutto è iniziato nel reality show e il pubblico deve ormai sapere i risvolti di questa storia.

Prima, però, Simona Ventura mette Domenico di fronte alle offese che Benedetta sta continuando a ricevere fuori. La Stocchi, dopo essere stata eliminata nella scorsa puntata, crede che ciò sia dovuto a causa delle critiche di Valentina. Eppure il pubblico trova che sia esagerato da parte sua dare queste colpe alla Piscopo. Forse, come fa notare Bruganelli, la sua rabbia dovrebbe spostarsi su D’Alterio.

L’ex gieffina era stata messa al corrente del fatto che fuori poteva non fare una bella figura, continuando ad avere questa amicizia particolare con Domenico. Quest’ultimo è stato, più volte, richiamato dalla madre di sua figlia in diretta per via del loro rapporto. Benedetta cercava di prendere le distanze, durante le puntate, da questo triangolo amoroso.

Ma poi alla fine era sempre lei che tornava da D’Alterio alla ricerca di attenzioni. Purtroppo si sa, gli hater esistono e anche i leoni di tastiera. Inserendosi in queste dinamiche, Benedetta al Grande Fratello non poteva non essere consapevole che fuori dalla Casa qualcuno avrebbe potuto reagisce male e lasciarsi andare a pesanti critiche.

“Avete dormito insieme, vi siete fatti i grattini e le docce insieme”, le fa notare stasera Valentina. La stessa Benedetta, durante la scorsa puntata, ha fatto una dichiarazione d’amore in diretta a Domenico. Anche la Piscopo ha ricevuto delle offese da parte di molti telespettatori e pare che la madre della Stocchi si sia lasciata andare a insulti pesanti sui social network contro di lei, come “co***ta”.

“Tu sei pazza”, urla Benedetta. Va anche detto che la posizione di Valentina non è migliore. La sua storia d’amore con Domenico non è di certo finita per colpa di Benedetta, questo va precisato.

Infatti, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, sono uscite fuori varie segnalazioni che riportavano che anche prima del reality show D’Alterio non era stato fedele con lei. Interviene Sonia Bruganelli in difesa della Stocchi. L’opinionista ritiene che, in realtà, le due donne non dovrebbero litigare tra loro così.

Sonia si dice dispiaciuta per questo ed è anche convinta che Valentina sia ossessionata dal Grande Fratello, visti i suoi continui interventi sui social e nella Casa in questi mesi. Intanto, D’Alterio sembra chiudere le porte a Benedetta, che sembra prendere un bel duro colpo in diretta stasera.

Dopo la dichiarazione d’amore della scorsa settimana, la Stocchi riceve un due di picche da Domenico: “Basta, è un’amica, è stata una compagna di viaggio”. Non solo, alla fine, D’Alterio preferisce vedere Valentina anziché Benedetta. Infatti, si dice pronto a chiarire con la madre di sua figlia e di chiudere questo capitolo.

Come dar torto a Bruganelli? A questo punto, la posizione di Domenico è alquanto squallida. Dopo tutto questo caos, alla fine Valentina abbraccia D’Alterio, quasi come se non fosse accaduto nulla. Scena pietosa, come fa notare a gran voce il pubblico, che si spera possa chiudere questo circo.