Grande Fratello semifinale: eliminati, finalisti, Bruganelli demolisce Grazia

Arrivati ormai agli sgoccioli di questa edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, che non è mai decollata davvero, i concorrenti hanno avuto stasera le ultime chance per approdare in finale. Dopo 71 giorni, ovvero dal 29 settembre 2025, i gieffini si preparano a godersi le ultime emozioni. Giulia Soponariu e Jonas Pepe hanno già il loro posto in finale, in quanto sono stati eletti i primi due finalisti di questa edizione. Entrambi, però, sono stati messi di fronte a una dura scelta. La conduttrice ha proposto loro di aumentare il montepremi finale da 110.000 euro a 150.000 euro. In cambio uno dei due avrebbe dovuto rinunciare al posto in finale, rimettendosi in gioco insieme agli altri coinquilini.

Nessuno dei due ha premuto il pulsando, evitando il rischio. Spazio poi a Francesca e Simone, con un ribaltone in diretta da parte di Ventura e Sonia Bruganelli, che non ha convinto. La puntata è andata avanti con la prima eliminazione della serata, proprio quella di Simone. A seguire, è toccato a Rasha Younes e Omer Elomari finire nella bufera mediatica, con tante accuse e forti attacchi. E non è mancato il blocco dedicato a Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio, sempre più vicini.

Simona Ventura ha proposto loro di rimanere un po’ da soli, senza telecamere e microfoni, con tanto di promessa. I due gieffini hanno accettato, ma non si sa cosa sia accaduto in quei minuti. Ciò che è certo è che entrambi sembrano propensi a rivedersi fuori. Dopo di che, la conduttrice ha svelato il nome del secondo eliminato: Francesca.

Grande Fratello: Anita terza finalista, la confessione di Benedetta

Simona Ventura ha dato inizio alla sfida in diretta per la finale. Come nella scorsa puntata, tramite un telefono, i concorrenti sono finiti al televoto. La prima a rispondere alla cornetta è stata Benedetta, la quale è finita in automatico in sfida e ha dovuto salvare un coinquilino. La Stocchi ha salvato Domenico. Chi ha risposto alla seconda telefonata è rimasto nella stanza, ma ha dovuto spedirne un altro al televoto. Ha deciso di andare Omer, che ha scelto di far rischiare Donatella.

Chi ha risposto alla terza chiamata si è salvato, ma ha dovuto mandare un altro concorrente al televoto: è stata Rasha. Quest’ultima ha scelto di mandare in sfida Anita. Alla fine, sono dunque finiti al televoto per la finale del Grande Fratello: Benedetta, Donatella e Anita. La più votata è finita in finale, le altre due sono state definitivamente eliminate.

Alla fine, le tre concorrenti hanno scoperto il loro destino in studio: Anita è la terza finalista, mentre Benedetta e Donatella sono state eliminate. Qui la Stocchi ha finalmente fatto la confessione tanto attesa, a distanza, a Domenico: “Da parte mia c’è amore. Quando ti vedo mi batte forte il cuore. Spero che ci riusciremo a vedere fuori di qui”. Anche D’Alterio in confessionale ha ammesso di aver sentito le farfalle nello stomaco, ma poi ha solo aggiunto di volerle bene di aver ricevuto tanto da lei. “Mi mancherà, veramente”, ha dichiarato, non sbilanciandosi.

Grande Fratello: Grazia quarta finalista, ma Bruganelli non ci sta

A questo punto, è arrivato il momento del secondo televoto flash della puntata per eleggere il quarto finalista e il quarto eliminato. Per decidere chi spedire in questa sfida, Simona Ventura ha dato inizio alle ultime nomination (in positivo) di questa edizione, con la possibilità di fare il proprio nome. In quanto la produzione ha deciso che solo due sarebbero finiti al televoto e alla fine sono usciti fuori tre nomi dalle nomination, c’è stata un’altra votazione. Grazia, Rasha e Domenico hanno dovuto pescare un piramidale l’uno.

La Kendi ha pescato quello gold e ha scelto di portare con sé al televoto Rasha. Grazia non sapeva proprio chi scegliere. Consapevole che Omer fosse forte e non volendo andare in sfida con D’Alterio, la Kendi ha accettato la proposta della sua amica di portarla al televoto. Un gesto, questo, che è stato visto male da vari

Jonas ha nominato Grazia;

Giulia ha nominato Grazia;

Domenico ha nominato Omer;

Rasha ha nominato sé stessa;

Omer ha nominato Rasha;

Grazia ha nominato Domenico;

Anita ha nominato Domenico.

Alla fine, in studio Grazia è stata eletta quarta finalista, mentre Rasha è stata eliminata. “Mi avete massacrata”, ha affermato la Younes, guardando la Ventura. A sostenerla ci ha pensato Sonia Bruganelli, dopo il ritorno nella Casa di Grazia: “Secondo me la più grande giocatrice è stata Grazia. Sono state amiche fino alla fine e ha sacrificato lei”. Infine, Domenico D’Alterio e Omer Elomari sono finiti al nuovo televoto, che verrà chiuso durante la finale e che eleggerà il quinto finalista di questa edizione.