Grande Fratello, Rasha e Omer: teatrino smascherato? Demolizione in diretta

La maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Omer, andando contro Rasha. Ciò che sta accadendo al Grande Fratello 2025 ha generato un finale drammatico per questa coppia, che forse non è mai esistita. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che è difficile schierarsi da una parte o dall’altra. Difficile scegliere, in realtà, tra i due. Elomari appare agli occhi di molti come un cagnolino indifeso, mentre la Younes è vista come quella che l’ha usato e sfruttato.

Invece, c’è da dire che entrambi questa settimana si sono voltati reciprocamente le spalle. Sembra che tutto sia collegato al fatto che Jonas ha battuto Omer al televoto, diventando secondo finalista. Questa è stata una conferma che la coppia composta da Pepe e Anita Mazzotta stia funzionando meglio della loro. Ed ecco che, improvvisamente, è arrivato il momento di litigare animatamente e di separarsi di colpo.

Dopo una banale litigata, Elomari ha tenuto il muso a Rasha, evitando di parlare con lei e di ritrovare la pace. La Younes gli ha chiesto di mettere da parte l’orgoglio, ma nulla da fare. A questo punto, entrambi si sono scambiati attacchi abbastanza forti e si sono allontanati, a un passo dalla finale di questo Grande Fratello. A finire nella bufera, però, è stata in particolare Rasha, che non ha vissuto un’esperienza serena nella Casa, anche a causa di quanto detto dal suo ex fidanzato.

“Io mi sono aperta e ti ho detto tutto. Sai tutto della mia vita. Abbiamo discusso per una cavolata nel pomeriggio e l’hai tenuta fino alla sera”, così stasera, durante la semifinale, la Younes ha tentato di portare Omer a confermare che da parte sua c’è sempre stata una voglia di andare avanti. Cristina Plevani, però, ha subito smontato Rasha, ribadendo il concetto espresso nelle settimane precedenti:

“Lei calpesta chiunque per arrivare in finale. Omer speravo che tu aprissi gli occhi. Questa settimana gli hai detto le peggio cose”

La Younes ha perso la pazienza, notando che anche Simona Ventura, la quale ha appena ribaltato in diretta il caso legato a Francesca e Simone, non ha voluto fargliela passare liscia. “Basta farmi passare da mostro!”, ha tuonato Rasha, che già nei giorni scorsi si era scagliata contro la produzione. A questo punto, è intervenuta Sonia Bruganelli, che si è detta invece convinta che nessuno dei due sia da salvare: “Penso che Omer sia capace di intendere e di volere. Ci avete giocato tutti e due. A noi ci avete preso in giro, non tra di voi”.

La Younes, però, ha reagito male anche in questo caso: “L’ha sempre detto anche lui che non c’erano ancora dei sentimenti. Se fosse stato un teatrino avrei continuato fino alla fine”. Rientrati in salotto, entrambi si sono beccati altre critiche. In particolare, si è svegliata Anita Mazzotta, la quale si è detta convinta del fatto che questa rottura, arrivata proprio poco prima della finale, non sia stata del tutto casuale.