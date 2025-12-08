Grande Fratello, ribaltone in semifinale: manovra di Ventura e Sonia sa di ipocrisia

Ribaltone in diretta, durante la semifinale del Grande Fratello 2025. Simona Ventura e Sonia Bruganelli hanno deciso di togliere Francesca e Simone dalla bufera, dove sono caduti nella scorsa puntata. Proprio la conduttrice e l’opinionista, insieme agli altri presenti in studio, avevano bacchettato mamma e figlio. In particolare, si erano scagliate contro la Carrara, che aveva prontamente difeso De Bianchi in diretta.

I telespettatori ricordano bene la brutta caduta di stile di Simone, che si è lasciato andare a delle pessime frasi, per cui si era ipotizzata la squalifica. Invece, alla fine, la produzione ha deciso di graziare il ragazzo e di spedirlo, con Domenico D’Alterio, direttamente al televoto. Così il reality show di Canale 5 ha lasciato al pubblico la decisione finale su cosa sarebbe stato giusto fare. E, in effetti, i telespettatori hanno preso questa occasione per eliminarlo dai giochi, a un passo dalla finale.

Nella scorsa puntata, Francesca aveva difeso con le unghie e con i denti il figlio, facendo anche lei una brutta caduta. Addirittura ha ricevuto più critiche lei che De Bianchi, in quanto da madre – a detta di molti – avrebbe dovuto riprenderlo, anziché ridere e giustificarlo. E a far notare questo erano state proprio Simona Ventura e Sonia Bruganelli. Magicamente stasera, nella semifinale del Grande Fratello, entrambe si sono scagliate contro Donatella Mercoledisanto per difendere mamma e figlio.

Come hanno fatto? La conduttrice ha mandata in onda una clip che ha mostrato vari commenti negativi fatti da Donatella e anche da Omer Elomari nei confronti di Francesca, nel suo ruolo di madre dopo quanto accaduto. Ed ecco che la Ventura, dopo il video, ha attaccato subito la Mercoledisanto: “Simone ha 21 anni, è anche padrone delle sue scelte. 23? Meglio ancora!”. Fino a una settimana fa, proprio lei in studio, tra applausi e urla, si era mostrata molto dura nei confronti di De Bianchi e di sua madre.

Stesso discorso vale per la Bruganelli, che stasera non solo se l’è presa con Donatella, ma anche con Omer:

“Che pa**e, posso dire?! Omer ti abbiamo sentito dire a Rasha dire le peggio cose e ora vieni a dire che un figlio che dice certe cose è per colpa dei genitori? Ti auguro di avere un figlio che a 21 anni non sbaglia. Pensa a te, prima di giudicare gli altri”

Non è finita qua. La conduttrice ha voluto rendere il tutto più importante, attaccando anche lei Omer per difendere Francesca e Simone: “Non puoi sapere ciò che ti capita!”. Un esame di coscienza dopo aver bacchettato in diretta Francesca per il suo ruolo di madre oppure una presa di posizione per pulire le immagini di entrambi i gieffini? Di sicuro, la Ventura e la Bruganelli stasera hanno approfittato per cambiare le carte in tavola.