Grande Fratello, Simone da squalifica: Ventura e Bruganelli fanno a pezzi Francesca

Provvedimento per Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025. Sul giovane concorrente si è accesa una bufera abbastanza importante sulla sua permanenza nella Casa, dopo quanto detto nei giorni scorsi. Gli autori hanno già ripreso il gieffino, ma stasera Simona Ventura deve necessariamente richiamarlo e mettere in atto la punizione. Domenico e sua mamma Francesca, anziché rimproverarlo, hanno solo alimentato le sue affermazioni pesanti, ridendo e partecipando.

La sua uscita infelice qual è stata? Simone, con i due, stava parlando di Dolce, la concorrente proveniente dalla versione del Kosovo del reality show. Quest’ultima deve entrare nella Casa più spiata d’Italia come ospite. Tutti hanno notato subito la sua bellezza, compresi Simone e Domenico. “Non ci sono mai stato in Suite. Mandatemi con Dolce. La faccio ubriacare e le metto la melatonina”, ha dichiarato ridendo Di Bianchi.

Una frase squallida, che fa da cattivo esempio, soprattutto visto ciò che accade ogni giorno tra i ragazzi, in un contesto televisivo. Francesca, Benedetta e Domenico hanno riso, condividendo le sue affermazioni terribili. “Vai con undici bottiglie”, ha addirittura dichiarato D’Alterio, che stasera aveva già fatto di nuovo una brutta figura con Valentina e Benedetta. E continuano le brutte figure per lui. Non solo, anche Francesca cade davvero in basso.

Anzi è proprio lei a fare la peggio figura tra tutti. Primo tra tutti a difendere Simone stasera al Grande Fratello è Domenico, il quale dichiara che da giorni parlavano di Dolce. Una scusa abbastanza inutile e che non va per nulla a giustificare quanto detto. “Questo non si dice Domenico, è una cosa molto grave. Cosa vuol dire?”, tuona furiosa la Ventura. “Era una presa in giro per lui”, così Francesca tenta di difendere suo figlio, cadendo decisamente in basso.

Da madre avrebbe dovuto richiamare subito il figlio, anziché ridere con lui sul fatto che avrebbe voluto approfittare di una ragazza facendola ubriacare e dandole della melatonina. Non avendo fatto ciò, avrebbe potuto almeno stasera dare dimostrazione di qualcosa di concreto, contro quanto detto dal figlio. Invece, nulla. Per questo, interviene Sonia Bruganelli, profondamente delusa da Francesca:

“Ho sempre preso le tue parti, ma ti dico la verità, a me questa cosa mi lascia esterrefatta. Non solo hai riso, ma adesso stai cercando di difenderlo e, da un punto di vista educativo, stai sbagliando. Noi abbiamo una responsabilità importante enorme. Sei grande! Avete parlato di Omer, ma questo è molto più grave”

L’opinionista si riferisce agli attacchi che proprio madre e figlio hanno fatto, nei giorni scorsi, a Omer Elomari solo per aver abbassato leggermente i pantaloni, mostrando la misura dei suoi boxer. “Scusami Francesca, se lo avessero detto su tua figlia cosa avresti fatto? Guarda che non si normalizzano queste cose”, tuona ancora la Ventura. A questo punto, Francesca tenta di scusarsi, anche a nome del figlio. Ma ormai è chiaro che tutti loro siano finiti in una bufera fin troppo grande.

Ascanio Pacelli interviene facendo notare che sia Simone che Domenico l’hanno portato a provare vergogna, come uomo. Simona Ventura chiude poi il collegamento con la Casa e dà in un secondo momento il provvedimento al giovane gieffino. I telespettatori sperano in una squalifica immediata, in quanto ha fatto proprio da brutto esempio.