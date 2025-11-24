Grande Fratello, Jonas e Omer: ribaltone in diretta. Pepe smontato

Confronto in studio tra Omer Elomari e Jonas Pepe nella nuova puntata del Grande Fratello. Chi si aspettava una squalifica o un televoto flash deve farsene una ragione: non ci sarà niente di tutto questo. Jonas è divertito all’idea di vedere Omer nella bufera in studio, tanto che se la ride finché è nella Casa. Ma ecco che poi la situazione si ribalta a suo sfavore. Nelle scorse ore, persino un’ex gieffina ha preso le difese del concorrente di origini siriano. Si tratta di Shaila Gatta, la quale ha fatto notare che il gesto di Omer non era poi così pesante al punto di procedere con una squalifica.

Stufo di rispondere alle domande sulla sua intimità con Rasha a Simone, ecco che Elomari si è abbassato i pantaloni mostrando i suoi boxer, in parte. Un gesto poco carino che ha ricevuto tante critiche, dentro e fuori la Casa. Gli animi si sono scaldati. Mentre fuori tantissimi fan hanno prontamente preso le difese di Omer, Jonas ha invece preso la palla al balzo per scagliarsi contro di lui. Il modello ha iniziato a inveire contro il ‘rivale’ e anche fisicamente si è spinto, tanto che hanno dovuto trattenerlo.

Chiaramente, Omer non si è lasciato intimidire e ha reagito. In studio, stasera al Grande Fratello, dopo il blocco dedicato a Rasha, Jonas ribadisce il suo pensiero. Ma ecco che Elomari fa notare che lo stesso Pepe ha fatto nei suoi confronti un gesto abbastanza volgare, legato alle sue parti intime, durante un loro recente litigio. La conduttrice manda in onda il momento in questione e si scaglia contro il modello, che resta spiazzato:

“Io non l’avevo visto questo gesto, ma è stato volgarissimo. Visto e considerato il significato, è anche più grave”

Jonas deve, dunque, chiedere scusa. La Ventura fa notare che il gesto di Omer non riguardava le sue parti intime, bensì i boxer. Al contrario, Jonas ha fatto qualcosa di volgare e poi ha inveito contro il compagno. Non solo, stasera il modello chiama in causa Floriana Secondi, ritenendo che abbia lo stesso comportamento di Elomari, ovvero che tende ad accusarlo di un errore che poi lei stessa fa. Questa sua replica non piace alla Ventura: “Tu ora chiami gli opinionisti, ma questo lo devo fare io!”.

A questo punto, però, la conduttrice deve comunque dare la parola alla storica ex gieffina, che zittisce Jonas:

“Subdolo, provocatore, non vedevi l’ora di vedere qualcosa per attaccarlo. Hai invidia verso di lui, la sua bellezza, la sua maturità. Lui con te non si mette proprio, come non mi ci metto io. Tu sei il bue che dice cornut* all’asino. Ricordati che ti sei messo a piangere perché hai trattato male le donne, per come ti sei comportato con Grazia”

Floriana si riferisce al momento in cui Jonas ha fatto proprio una brutta figura, trattando in malo in modo in diretta Grazia Kendi. Ora Pepe accusa Omer di essersi comportato male con le donne, tramite il suo gesto. Entra poi in gioco Sonia Bruganelli:

“A me ha fatto tenerezza. Quello è stato l’emblema di quanto lui fosse in difficoltà. Lui chiedeva di non parlare della sua intimità. Ma no, noi siamo qui apposta”

Omer è convinto che Ascanio Pacelli voglia esprimere un’opinione negativa nei suoi confronti, anche questa volta. Invece, l’opinionista bacchetta Jonas:

“Ho visto un leone ferito a terra e un branco che lo attacca. Jonas da te non me lo aspettavo”

Alla fine, la Ventura fa notare che la produzione, in quanto consapevole che non siano persone abituate a stare sotto le telecamere, ha deciso questa volta di non procedere con alcun provvedimento. Omer e Jonas, comunque, si scusano.