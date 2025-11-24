Grande Fratello, Rasha: Ventura e Sonia annientano l’ex, Omer da applausi

Rasha Younes è al centro della scena nella decima puntata del Grande Fratello, come si poteva immaginare. La gieffina ha ricevuto una busta rossa direttamente da Simona Ventura, che ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia e raggiungere il gruppo nel salotto. Inizialmente, il pubblico ha pensato si trattasse di un brutto comunicato per Omer, a causa di quanto accaduto nei giorni scorsi. Ma ecco che, invece, la destinataria del messaggio è stata appunto Rasha.

Ebbene in questi giorni la Younes è stata protagonista di una scomoda intervista, quella del suo ex fidanzato Manuel. La conduttrice ha voluto lasciare il dubbio nei concorrenti, lasciando la busta in mezzo alla stanza. Freezati i gieffini non hanno avuto modo di salutare faccia a faccia la padrona di casa e sono rimasti impietriti, oltre che sconvolti. Lasciato il salotto, la Ventura ha aperto l’argomento tramite una clip riassuntiva, partendo da quanto accaduto nella scorsa puntata.

La conduttrice ha deciso di mostrare vicinanza a Rasha al Grande Fratello stasera. Super Simo ha fatto notare che, in effetti, Simone e Francesca hanno sbagliato a bacchettare la coinquilina per via di una sua passata relazione con un uomo benestante, facendola passare come una donna alla ricerca di uomini ricchi. A questo punto, la Ventura ha diviso Rasha e Omer Elomari. La Younes ha così avuto modo di scoprire alcune delle pesanti dichiarazioni dell’ex fidanzato Manuel.

La gieffina ha subito replicato:

“L’ex fidanzato ricco, che ricco non è. Io volevo prendere le distanze da questa persona, per quello che è lui. Non so se lo ricorda, che ha perso tutto quello che aveva e l’unica persona che gli è stato vicino sono stata io. Questa è stata la storia più tossica che io abbia mai avuto. Lui sa benissimo che mi sono sempre allontanata da quello che è lui. Purtroppo ero molto giovane e mi sono innamorata. Se è qui sarei contenta di ricordargli molte cose”

Grande Fratello: Bruganelli, Ventura e Omer in difesa di Rasha

Non si può non dare ragione a Rasha, che si vede oggi travolta da dichiarazioni alquanto spiacevoli e imbarazzanti. Rinfacciare regali o qualunque altra cosa e addirittura confermare tradimenti, per non parlare del fatto che questa persona ha cercato di infangare in modo grave l’ex fidanzata, non è giustificabile. La Younes ha stasera modo di difendersi:

“Manuel sa perfettamente chi sono e che quando voleva comprarmi con oggetti preziosi glieli tiravo addosso. Ha sempre voluto tapparmi le ali. Ha cercato di togliermi l’indipendenza comprandomi la macchina. Ha venduto la mia macchina per farlo. Il fatto che io sia al Grande Fratello è la cosa che lui odia di più al mondo. Ha cercato in tutti i modi… mi ha messo pure le mani addosso una volta. Lui è la stessa persona che mi ha detto che stava con me perché ero un trofeo. Sono felicissima di aver ripreso la mia vita in mano. Con i suoi soldi non ci faccio nulla. Facevo quattro lavori e non gli ho mai chiesto 1 euro. Gli ho aperto casa perché era rimasto senza casa e con mille euro sul conto. Ricco non è, informatevi su di lui. Io gli dico ‘ciao bello, continua a rosicare’. Non vedeva l’ora di fare una cosa del genere”

Questa volta in studio non manca il sostegno da parte di tutti. In particolare, a prendere la parola ci pensa Sonia Bruganelli:

“Ha perfettamente ragione. Un uomo che dice che l’ha tradita e che le ha comprato queste cose, ci sono poche cose da dire. Rasha, non credo che ti debba giustificare”

Simona Ventura dà tutto il suo appoggio alla gieffina: “Anche se fosse vero, non si fa!”. L’ex fidanzato di Rasha avrebbe potuto evitare tutto questo. A questo punto, è alquanto improbabile che possa mai entrare nella Casa come ospite per qualche giorno, come lui sperava. Omer prende le difese della Younes, tenendogli testa e proteggendo Rasha. Elomari prende una posizione da applausi.