Grande Fratello, tempesta in arrivo per Rasha: parla l’ex fidanzato ricco

Rasha Younes è una delle protagoniste più attive nelle dinamiche del Grande Fratello 2025. Ma sta rischiando di finire in una enorme bufera. Non sa ancora che il suo ex fidanzato, Manuel Milano, ha appena deciso di esporsi, parlando della loro passata relazione e svelando dettagli alquanto spinosi. L’uomo, infatti, non spende belle parole sulla gieffina, nella sua prima intervista per Fanpage.it.

Nella scorsa puntata, Rasha si è ritrovata ad affrontare accuse pesanti da parte di Francesca e Simone. In particolare, quest’ultimo le ha ricordato che giorni prima aveva raccontato di una sua relazione passata con un uomo con una vita agiata. Dentro la Casa molti hanno preso una posizione netta, difendendola da accuse feroci, come Grazia Kendi e Anita Mazzotta. Ebbene ora a parlare è proprio quell’ex fidanzato benestante.

“L’unico uomo ricco che ha avuto sono stato io”, assicura Manuel. L’uomo racconta di conoscere Rasha da ben nove anni e di aver avuto una relazione “a intermittenza per quasi otto anni”. Crede che sia cambiata dal momento in cui l’ha conosciuta, quando lavorava come commessa. A cambiare il suo carattere sarebbe stato proprio lui: “Sono stato io ad abituarla a un certo stile di vita”.

Ma cosa pensa, invece, della relazione nata tra Rasha e Omer al Grande Fratello? Manuel è convinto che la Younes non sia davvero interessata a Elomari, conoscendola. Il motivo? Lui sarebbe “troppo accondiscendente, un cagnolino”. Alla gieffina piacerebbero, invece, uomini che “le tengono testa” e che “deve inseguire”. Non solo, Manuel aggiunge che la ragazza sarebbe interessata a “storie tossiche” e che nella Casa “sta giocando”.

“Nella Casa sta giocando. Finge e prende in giro tutti: Omer, i coinquilini, il programma e gli spettatori. La vera Rasha è quella che emerge quando si arrabbia davvero: perde il controllo ed esce fuori per la strega che è. Se si mostrasse per com’è realmente, non arriverebbe al pubblico. Quando Francesca l’ha attaccata, ci ha visto lungo a proposito del fatto che fosse un’egoista che sta giocando”

A detta sua, il fatto che sua madre nella Casa, in diretta TV, abbia dato l’ok per la sua relazione con Omer, avrebbe colpito negativamente la Younes. La visita della mamma, secondo Manuel, avrebbe costretto Rasha a fare il passo successivo con Elomari, baciandolo. Allo stesso tempo, però, l’ex fidanzato della gieffina ci tiene a precisare di non essere d’accordo “sul fatto che cerchi solo uomini ricchi”.

Grande Fratello, Rasha : l’ex fidanzato rilascia feroci dichiarazioni

Manuel lavorava nel mondo dello spettacolo e della musica da oltre 20 anni e Rasha gli avrebbe sempre assicurato che tutto questo lo detestava. Per questo, la Younes non gli avrebbe mai rivelato di aver fatto dei provini per entrare nel reality show di Canale 5. Manuel conferma, però, di averla tradita in passato:

“Nella Casa, poi, ha parlato di me come di uno stronzo e di un violento. Tutto falso. Sì, l’ho tradita diverse volte, ma le ho dato anche tutto il resto. Ho fatto tutto quello che potevo per lei. E non sono mai stato violento, nemmeno verbalmente. Non siamo compatibili, non abbiamo mai avuto una vera intesa. Lei ha un ‘super io’: dice ‘noi’ per dire ‘io’, dice ‘voi’ e intende sempre ‘io’. Quello che dice è legge. Pretende di dare consigli agli altri e, a 32 anni non ha un’attività, non ha costruito nulla e non ha nulla di suo. Racconta solo bugie”

Crede che Rasha, la quale effettivamente non aveva una vita agiata, quando l’ha incontrato avrebbe “vinto al Superenalotto”. Questo perché le avrebbe ristrutturato casa, acquistato un’auto e aperto un’attività. Il ristorante che lui stesso avrebbe finanziato, lei lo avrebbe fatto fallire: “Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito”.

Per questo, Manuel oggi definisce la Younes una persona “cinica”. Non solo, l’uomo continua sul pesante: “Con i ragazzetti del Grande Fratello ci sta giocando a palla. Sono burattini nelle sue mani”. Le dà della calcolatrice, che non usa il cuore. Parla di un Omer succube, che poi lei dovrebbe scaricare fuori dalla Casa.

“Rasha è snob? Lo è diventata. A mano a mano ha salito i gradini della scala sociale e oggi non sposerebbe mai un meccanico: magari ci sta insieme se le piace, ma senza farlo sapere a nessuno. Fa la social media manager. Lavora da sola e anche attraverso una società che ho acquistato io. E segue diversi clienti ai quali, essendo miei amici, ho chiesto di darle una mano”

Rasha al Grande Fratello, l’ex fidanzato Manuel pronto a entrare in Casa

Oggi Manuel dichiara di non essere innamorato di Rasha e crede che, probabilmente, non lo è mai stato. La definisce anche “un’investigatrice formidabile”, visto che ha scoperto i suoi tradimenti. Allo stesso tempo, crede che la Younes non abbia ancora baciato Omer perché ancora presa da lui. Ma quale sarebbe l’obiettivo finale di Rasha? “Diventare famosa”, ma non per popolarità, bensì per denaro.

Manuel va nel dettaglio dicendo di aver fatto l’ultimo bonifico alla gieffina 15 prima della loro rottura e di aver speso per lei, solo nell’ultimo periodo, circa 20mila euro. Infine, l’uomo precisa che la mamma di Rasha l’avrebbe cercato chiedendogli di non rispondere a un’eventuale richiesta del Grande Fratello di parlare della loro relazione. Invece, a lui piacerebbe entrare nella Casa per qualche giorno, non solo per qualche minuto in diretta.

Se la produzione decidesse di accontentarlo, di certo non mancherebbero i colpi di scena e per la Younes la situazione potrebbe complicarsi oppure migliorare. Ciò dipende da come il pubblico percepirà queste forti e pesanti esternazioni dell’ex fidanzato.