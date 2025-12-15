Grande Fratello: Rasha e Omer idilliaci, ma Bruganelli rovina le feste a Ventura

Dopo aver annunciato che quella di stasera non è la finalissima del Grande Fratello 2025, Simona Ventura sceglie di dare inizio ai giochi con Omer Elomari e Rasha Younes. Tutto si concluderà con l’ultima puntata di giovedì 18 dicembre 2025 e, intanto, avviene un confronto tra due dei protagonisti di questa edizione. Sembrava che la loro relazione fosse giunta definitivamente al capolinea scorsa settimana.

Rasha si era mostrata ormai distante da Omer e viceversa. Ma ecco che la distanza ha generato mancanze e nostalgia, da parte di entrambi. La Younes commuove anche gli altri ex coinquilini tornando nella Casa più spiata d’Italia. Con la loro canzone in sottofondo e usando alcuni fogli, che riportano la sua dichiarazione d’amore, l’ex gieffina dietro il vetro del salotto fa questa inaspettata sorpresa a Elomari.

Ed ecco che dopo il freeze, arriva Rasha, che finalmente si espone sul serio in diretta per Omer al Grande Fratello:

“Buonasera. Allora, ti ho guardato tutta la settimana. Ho ragionato e ho capito tante cose. Hai capito il mio carattere, le mie fragilità e le hai protette. Abbiamo fatto un casino. Io ero stanca e mi sono chiusa. Tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione, perché siamo due teste dure. Mi sei mancato da morire”

Rasha e Omer si baciano e regalano il momento che i loro fan attendevano da sempre. Finalmente si lasciano andare, come una vera coppia. “Mi commuovo. Sono bellissimi”, dichiara dallo studio la Ventura, entusiasta per questo lieto fine. Un grande cambiamento da parte della Younes. Evidentemente riflettendo fuori e sentendo la mancanza di Elomari, l’ex gieffina rimette insieme i pezzi.

Sonia Bruganelli interviene in questo momento speciale:

“Due ragazzi che si amano sono belli da vedere. Ma non posso far finta che la scorsa settimana Rasha è uscita dicendo cose negative su Omer, anche accanto a me. Simona ha paura che poi vi facciamo litigare. Uno si rende conto di ciò che è successo e allora uno cambia. Rasha così torna un po’ in gioco, perché Omer deve arrivare in finale. L’amore è bello e quindi in qualche modo è un po’ un passo…”

La Bruganelli sembra voler stroncare la coppia e in particolare il cambiamento repentino della Younes. Non solo, la Ventura tenta di fermarla: non vuole che questa relazione venga ostacolata. Ascanio Pacelli corre in suo soccorso, facendo notare che probabilmente entrambi hanno smaltito la rabbia.

Di sicuro, tra i fan di questa coppia c’è Simona: “Evviva i Rashmer! Sono tornati!”.