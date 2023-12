Grande Fratello Varrese, caos nella notte: “Trattenuto per due ore”

Pare che nella notte al Grande Fratello 2023 sia accaduto il caos, con Massimiliano Varrese pronto a lasciare il gioco. Secondo la nuova indiscrezione, nelle scorse ore, l’attore avrebbe palesato agli autori la sua volontà di abbandonare la Casa di Cinecittà. Per questo motivo, sembra che il gieffino tanto discusso e finito nella bufera mediatica in questi mesi sia stato trattenuto in confessionale per ben due ore.

A riportare questa indiscrezione sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. I due esperti di gossip assicurano al pubblico che li segue su Instagram:

“Questa notte Varrese voleva abbandonare la Casa. È stato trattenuto due ore in confessionale, evidentemente per fargli cambiare idea”

Un’indiscrezione da prendere con le pinze, in quanto il tutto sarebbe avvenuto a telecamere spente, come racconta Amedeo Venza. Nonostante ciò, non è difficile pensare che Massimiliano possa aver deciso di lasciare il Grande Fratello. Nella puntata andata in onda sabato scorso, Varrese è stato messo finalmente di fronte a ciò che sta accadendo fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Mentre all’interno dell’abitazione di Cinecittà la maggior parte dei concorrenti si è schierata dalla parte di Massimiliano, fuori la situazione è ben diversa. Infatti, sono tanti coloro che stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica per via del suo duro atteggiamento assunto con Beatrice Luzzi.

La situazione per Varrese si sta complicando sempre di più. E probabilmente ormai lui se n’è reso conto, visto che Alfonso Signorini l’ha messo di fronte alla realtà. Sarebbe questo il motivo per cui vorrebbe abbandonare il gioco prima del previsto. Il pubblico applaude a questa sua intenzione, ma sembra che gli autori non vogliano che ciò accada.

Altrimenti, di fronte alle proteste, lo avrebbero squalificato. Proprio nella giornata di ieri, la sua ex fidanzata e attuale gieffina Monia l’ha sbugiardato sotto le telecamere. Un altro colpo per Varrese, che ha ammesso in questa circostanza di essere già in serie difficoltà. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà il percorso di Massimiliano nella Casa di Cinecittà.

Nel frattempo, alcune concorrenti hanno pensato di fargli una sorpresa così da dargli il loro sostegno. Tra queste vi sono Anita Olivieri e Fiordaliso, le quali non credono che Massimiliano meriti questa gogna mediatica.