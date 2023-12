GF 2023, Monia sbugiarda Varrese. Caso Rosy e telefono in Casa

Come ogni edizione del Grande Fratello non mancano le polemiche. Di sicuro, quest’anno al centro degli attacchi sul web c’è Massimiliano Varrese, per cui il pubblico ha più volte chiesto la squalifica. In queste ore, si torna a parlare di lui con l’ex fidanzata Monia La Ferrera che l’ha sbugiardato nella Casa di Cinecittà. Ma non finiscono qui le polemiche, in quanto sui social sta girando un video che a detta di molti telespettatori proverebbe che Rosy Chin ha parlato al telefono con qualcuno.

Iniziando dal caso di Varrese, nella puntata andata in onda sabato 16 dicembre 2023, Alfonso Signorini ha parlato in diretta di ciò che sta accadendo fuori e dentro la Casa. Massimiliano è stato rimproverato dal conduttore, ma non è arrivata alcuna ‘condanna’ per lui. Dettaglio, questo, che sta facendo ancora oggi discutere sul web. Intanto, molti telespettatori hanno notato che la sua ex Monia La Ferrera, durante il richiamo, ha mostrato il suo disappunto contro l’attore.

In queste ore, Massimiliano al GF 2023 si è avvicinato alla sua ex storica per parlare del loro attuale rapporto dopo quanto accaduto. Varrese ha ammesso di aver notato che Monia si sta mettendo sulla difensiva con lui. Al contrario, La Ferrera ha dichiarato che sta semplicemente rispondendo a ciò che le viene detto, senza difendersi.

A questo punto, l’attore ha tentato di giustificarsi facendo presente di essere sempre stato fedele nelle sue relazioni, quando è innamorato. “Forse ancora non lo hanno visto. Proprio per quel motivo forse che c’ho sempre rimesso”, ha concluso Massimiliano. Ma ecco che Monia l’ha sbugiardato nella Casa di Cinecittà:

“Tutti così dicono, tutti così. Io non devo crederti, non ci credo io proprio. Veramente quando stavamo insieme alla fine con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso. Eravamo in cucina e te l’ho pure fatta vedere sul computer. Avevi scritto ad una e mi ricordo pure chi è, mamma mia che mi sto ricordando!”

Probabilmente Varrese non si aspettava una risposta del genere dalla sua ex fidanzata, da poco entrata in gioco. Infatti, le ha chiesto subito di cosa stesse parlando e si è detto convinto che lei stia cercando di farlo passare per quello che non è. “Ti prego, no. Non è un momento facile”, ha tuonato l’attore.

Grande Fratello, Rosy Chin ha un cellulare nella Casa?

Scoppia il caso legato alla presunta conversazione che Rosy Chin avrebbe avuto con qualcuno al telefono. C’è un video che sta insospettendo il web e di cui si sta parlando in queste ore. Tale teoria è nata nel momento in cui tutti i concorrenti si trovavano a mangiare a tavola, tutti tranne Rosy, appunto.

La sua assenza è stata subito notata dal pubblico più attento ed è diventata evidente quando si è sentita improvvisamente la sua voce. C’è chi è certo che in quel momento Rosy stesse parlando al cellulare con qualcuno. “Eh, mi dispiace… Mi dispiace… Ah”, queste le parole della cuoca, che non era inquadrata in quel momento.

Si è sentita solo la sua voce e nessuna risposta. Per questo, i fan del programma hanno iniziato a pensare che la concorrente stesse parlando con qualcuno al telefono. Ma molto probabilmente la voce di Rosy Chin proveniva dal confessionale e il suo microfono per errore è rimasto aperto. Almeno, questa è l’ipotesi più credibile.