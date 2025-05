Grande Fratello un mese dopo: che fine hanno fatto gli inquilini?

Quella di quest’anno è stata l’edizione del Grande Fratello meno vista nella storia del reality, ma anche quella più discussa. Tra lanci di bollitori, ripescaggi e coppie che saltano ne sono successe di tutti i colori. Ma ora che fine hanno fatto gli inquilini della casa? Sono tornati alle loro vite di tutti i giorni o per loro è avvenuta la tanto agognata svolta? Vediamo un po’.

Le luci della casa non si sono in realtà mai spente, visto che è stata riarredata per ospitare i concorrenti di The Couple, ma il Grande Fratello è finito esattamente un mese fa. Il 31 Marzo si è decretata la vittoria di Jessica Morlacchi, seconda classificata Helena Prestes, oggi entrambe stanno ricostruendo la loro vita. Jessica è tornata dopo tanti anni a fare musica e di recente l’abbiamo vista come opinionista nel salotto di Myrta Merlino, mentre Helena sta vivendo una luna di miele perenne con il suo Javier. Tornata al suo lavoro, la modella brasiliana però sogna un futuro con il pallavolista argentino e magari dei bambini. E gli altri? Se c’è una polemica che ha alimentato questa edizione è stata quella dei fandom. Voti poco chiari, raccolte fondi pazze, i fandom quest’anno come non mai hanno illuso i loro favoriti di chissà quale notorietà. E ora?

Che fine hanno fatto i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello?

Affrontiamo subito l’elefante nella stanza. Shaila e Lorenzo che combinano? Dopo aver fatto discutere con la loro relazione culminata la sera della finale, i due hanno perso i rapporti nonostante lui volesse riconquistarla. La ballerina ed ex velina ha lanciato il suo primo brand di prodotti di bellezza e per ora si sta dedicando al suo business, lontana dalle telecamere. Il modello invece per ora si sta godendo le sue giornate in compagnia degli amici fatti all’interno del reality, tra cui Luca Giglio e Michael Castorino. Si è parlato di un suo possibile ritorno sulle reti Mediaset, ma non ci sono dettagli, solo indiscrezioni. La storia tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice per ora procede serenamente, i due sono tornati alla loro vita di sempre cercando di conciliare la distanza Trento-Napoli. Anche tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi procede tutto a gonfie vele: facendo la spola tra Roma e Siena i due condividono ogni momento. Anche Giglio e Yulia, nonostante i rumor su degli ipotetici tradimenti di lei quando lui era ancora nella casa, sono sempre insieme.

Chi invece ha scoperto di amarsi finito il programma sono Iago e Amanda! L’attore de Il Segreto e la sorella di Loredana Lecciso hanno confermato di essersi innamorati e di aver fatto coppia. Anche Stefania Orlando starebbe vivendo un momento pieno di amore, infatti ha rivelato negli ultimi giorni di non essere più single ma di voler andare coi piedi di piombo. Le ”Non è La Rai” sono tornate alla loro vita di tutti i giorni: Eleonora Cecere è una vigilante presso il Colosseo mentre tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non scorre buon sangue. Hanno litigato in diretta durante un’intervista sui profili social di Pamela.

Grande Fratello un mese dopo: il caso Zeudi

Zeudi Di Palma parrebbe invece aver trovato l’amore fuori dalla casa. Il suo caso ha fatto molto discutere: un fandom internazionale che non si è risparmiato in nessun senso, arrivando a fare una raccolta fondi di oltre 50 Mila Euro per ”risarcire” l’Ex Miss Italia per aver perso il reality. Ma non solo: sono arrivati cellulari nuovi, attrezzatura professionale per fare tatuaggi e si vocifera che qualcuno volesse acquistarle un’auto nuova. Per non parlare delle minacce ai giornalisti che mettevano in discussione il suo ”personaggio”. Ad oggi, si dice che a Zeudi sia stata rifiutata l’ospitata a Verissimo proprio a causa di questi fandom, la padrona di casa Silvia Toffanin non avrebbe voluto rischiare reazioni fuori dalle righe. Speriamo che tutto questo amore non svanisca, visto che durante la permanenza nel reality, Zeudi temeva di dover assumere dei bodyguard.