Zeudi di Palma ha trovato l’amore? Rose rosse e peluche, il gesto romantico

Zeudi di Palma è stata, senza ombra di dubbio, la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante sia entrata nella casa qualche mese dopo rispetto agli altri, è riuscita ad entrare molto presto nei cuori delle persone con la sua storia e con la sua fortissima personalità. Infatti ci è mancato davvero poco che riuscisse ad arrivare alla vittoria, e anche se non è successo, ha portato a casa l’affetto di tantissimi fan provenienti da tutto il mondo. L’amore nella casa non lo ha trovato, ma non è escluso che questo stia succedendo fuori: non a caso, proprio in queste ore, ha pubblicato delle storie su Instagram che non sono di certo passate inosservate: ad esempio, come un enorme fascio di rose rosse.

Non è finita qua, infatti ha ricevuto anche un peluche gigante che ha praticamente invaso la sua camera da letto. Sui social non sono tardate ad arrivare le prime insinuazioni: si tratta di un ammiratore o di una ammiratrice segreta, oppure c’è una frequentazione in corso per la nostra Zeudi? Una domanda che in molti si stanno facendo in queste ore, considerato che una ex Miss Italia come lei di certo al momento non si ritrova a corto di corteggiatori.

Zeudi di Palma, ammiratore segreto o frequentazione in corso?

All’interno della casa più spiata d’Italia, abbiamo avuto modo di vedere Zeudi riscuotere un certo successo sia tra uomini che donne. In un primo momento l’abbiamo vista molto vicina ad Alfonso d’Apice, con cui aveva già avuto dei precedenti fuori dal programma, poi successivamente si è avvicinata ad Helena Prestes con cui ha avuto un rapporto decisamente complicato. C’è stata anche una breve parentesi con Javier Martinez, finita decisamente molto presto per non dare vita ad un triangolo con Helena.

Ora che la trasmissione è ufficialmente finita, Zeudi avrà avuto sicuramente modo di guardarsi intorno e di cercare la persona che ha sempre sognato di avere vicino. In modo particolare in questo momento che gli ammiratori di certo non mancano: infatti da quando è uscita dalla casa, si è ritrovata travolta da uomini e donne che farebbero follie per avere una possibilità con lei. E chissà, magari qualcuno è riuscito a fare breccia nel suo cuore? Nel caso, sarà sicuramente lei a raccontare tutto.