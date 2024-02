Grande Fratello: Sergio smonta Greta e Alessio insegna la civiltà

La situazione al Grande Fratello è sempre più critica. Ormai non c’è più ritegno e sembra che le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi non stiano ottenendo il risultato sperato. Doveva arrivare un nuovo gieffino per far riflettere i concorrenti su determinati atteggiamenti. Nel frattempo, Greta Rossetti tenta in tutti i modi di creare il suo triangolo amoroso, ma ecco che Sergio D’Ottavi agisce in anticipo.

Facendo il punto della situazione, Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa di questa edizione. Senza di lei al centro della scena è davvero difficile portare in puntata delle dinamiche che possano intrattenere il pubblico. Dopo il giusto sfogo dell’attrice contro conduttore e produzione, probabilmente si sta cercando di trovare una via d’uscita. E questa dovrebbe essere legata ai rapporti che Greta sta instaurando nella Casa di Cinecittà.

La Rossetti al GF si è avvicinata molto sia a Vittorio Menozzi che a Sergio D’Ottavi. Mentre il modello, che è caduto ormai in basso con il suo voltafaccia improvviso a Beatrice, sta al gioco, ecco che lo chef punta ad altro (e fa bene). Sono tanti i telespettatori che sperano che D’Ottavi non cada in questa rete.

Proprio ieri è uscito fuori un ‘segreto’ che Vittorio e Beatrice pare stessero costudendo. Senza alcuna delicatezza, Menozzi l’avrebbe rivelato a Greta, la quale a sua volta non se n’è rimasta in silenzio e ha creato un caso. Allo stesso tempo, sempre ieri, Sergio ha festeggiato il suo compleanno. E per l’occasione Vittorio si è dichiarato a Greta.

Fino a qualche giorno fa, Menozzi sottolineava che tra loro ci poteva essere solo un rapporto fraterno, appoggiato dalla Rossetti. Ma il modello, senza più l’appoggio della Luzzi, si è dovuto creare un’altra strada da percorrere per restare in gioco, anche perché è attualmente al televoto e rischia parecchio.

Greta considerava Vittorio come un fratellino e Sergio non le piaceva poi così tanto. Nel giro di qualche giorno, le idee sono cambiate. La Rossetti ha svelato a Letizia Petris di essere indecisa tra i due. Questa indecisione, però, è stata prontamente smontata da Sergio al Grande Fratello, il quale sembra non voler entrare in queste folli dinamiche.

“Sento che per me è difficile, vuoi o non vuoi è difficile. Vuoi o non vuoi… l’unico modo per facilitarmi è vivermela”, così Greta si è rivolta a Sergio. D’Ottavi ha subito smontato la Rossetti, ricevendo un grosso applauso da parte dei telespettatori che hanno assistito alla scena:

“Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…”

A questo punto, la regia ha cambiato inquadratura e, dunque, non si sa come sia andato a finire il discorso. Al pubblico è bastato ascoltare questa frase per capire che Sergio non ha alcuna intenzione di creare il triangolo amoroso che Greta e Vittorio stanno cercando di portare in scena.

Grande Fratello, Alessio top: così cerca di salvare il compleanno di Sergio

Il nuovo arrivato Alessio Falsone sta conquistando consensi in queste ultime ore. Nella serata di ieri, resosi conto che Sergio stava ballando con pochi coinquilini nel giardino della Casa, è corso a richiamare gli altri. Mostrando la sua empatia e tanto rispetto, Alessio si è soprattutto rivolto ai due ricercatori del triangolo amoroso.

Greta e Vittorio sono apparsi perplessi di fronte al richiamo di Falsone, mentre Perla Vatiero si è detta troppo stanca per andare a ballare in giardino.

“Posso chiedervi se venite a fare due passi di danza con Sergio che è il suo compleanno e non sta ballando nessuno? Che dici Perla? Dai vieni con me a ballare. Ma dai è il suo compleanno e sta ballando da solo! Se fosse il tuo non ci rimani male?! Ma andiamo tutti! Cinque minuti, facciamo il giro attorno e ce ne andiamo. Gli altri sono già fuori, manchiamo solo noi”

Un gran bel gesto quello di Alessio. Il nuovo arrivato si è reso conto dell’assenza di sensibilità da parte di alcuni gieffini e, come avrebbero dovuto fare un po’ tutti, si è messo nei panni di Sergio.