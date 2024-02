GF, Greta spiazza: “Intimità tra Vittorio e Beatrice sotto le coperte”

Oggi, 8 febbraio, il Grande Fratello ha deciso di fare un regalo ai concorrenti: una gita a sorpresa fuori dalla Casa, dove, invece, sono rimasti solo le new entry, Simona e Alessio. Si tratta della seconda uscita in libertà per gli inquilini, ai quali solo poche settimane fa era stato concesso un pomeriggio in spa. Una scelta che ha sollevato forti critiche, dato che, a detta di molti fan del programma, in questo modo si starebbe perdendo la vera essenza di quello che dovrebbe essere un reality. Inoltre, in tanti non ritengono giusto questo trattamento privilegiato nei confronti degli attuali gieffini rispetto a quelli degli scorsi anni, in particolare a coloro che hanno partecipato alla scorsa edizione della trasmissione.

Ad ogni modo, dopo qualche ora, i concorrenti sono tornati in Casa in un clima non proprio sereno. Difatti, al rientro, diversi inquilini sembravano abbastanza turbati. In particolare, Greta Rossetti si è voluta sfogare con Paolo e Letizia riguardo una scioccante rivelazione appresa durante la gita. Lontano dalle telecamere, Vittorio Menozzi avrebbe confessato all’ex tentatrice un retroscena inedito sulla sua relazione con Beatrice Luzzi.

Greta Rossetti basita: “Cos’è veramente successo tra Vittorio e Beatrice”

A quanto pare, l’ingegnere e l’attrice avrebbero condiviso dei momenti intimi sotto le coperte. Stando a quanto riportato da Greta, Vittorio sostiene che sia stata proprio la Luzzi l’iniziatrice di un approccio intimo verso di lui. Tuttavia, avrebbe vergogna di parlare di questa cosa apertamente per paura di essere mal giudicato in puntata. Anche se in passato erano sorte ipotesi su un’eventuale relazione amorosa tra loro, la notizia ha comunque scioccato tutti, visto che i due avevano costantemente caratterizzato il loro rapporto come quello tra “madre e figlio”.

A tal proposito, la Rossetti è apparsa totalmente basita dalla cosa, definendo la rivelazione “agghiacciante” e dando praticamente tutta la colpa alla Luzzi. Anche Paolo e Letizia sono dello stesso avviso, convinti che, se la faccenda dovesse venire alla luce in diretta, la più bersagliata dovrebbe essere proprio la protagonista di “Vivere” e non Vittorio, definito quasi come una “vittima”.

In tutto ciò, va precisato che l’affidabilità delle dichiarazioni fatte da Greta rimane incerta, dato che non si hanno prove dell’accaduto. A questo punto, occorrerà attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini porterà alla luce la questione e, soprattutto, cosa diranno Vittorio e Beatrice al riguardo.