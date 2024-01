Grande Fratello, rottura Luzzi e Vittorio: un video svela chi c’è dietro

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi al Grande Fratello non è mai stato così tanto in bilico. I due amici sono più distanti che mai e l’attrice sembra voler mettere un punto. Per lei Vittorio avrebbe preso una scelta, quella di schierarsi dalla parte dell’altro gruppo, che continua a metterla costantemente sotto accusa. Nel frattempo, c’è un video che sta facendo il giro dei social network in questi minuti e che vede tre gieffine festeggiare: Perla, Greta e Letizia.

Facendo il punto della situazione, nella giornata di ieri Vittorio ha avuto un crollo. Menozzi ha ammesso di non volersi schierare tra i due gruppi che si sono creati nella Casa di Cinecittà, soprattutto dopo la pesante lite avvenuta tra Beatrice e Perla. D’altronde il modello non è mai stato protagonista di scontri accesi, proprio perché preferisce mantenere la calma ed evitare questo genere di situazioni.

Ma è chiaro, ormai, che al GF ora non c’è più spazio per chi vuole essere neutrale. Oggi Beatrice fa notare a Vittorio che da parte sua è arrivato un chiaro messaggio ieri. Dopo essersi sfogato con Greta Rossetti, la quale ha voltato le spalle alla Luzzi in modo improvviso, questa mattina Vittorio ritrova Luzzi in cucina.

Beatrice si assicura che il suo amico stia bene e poi lancia la sua stoccata: “Per me ieri hai scelto”. L’attrice lo lascia in cucina con Sergio e va via, senza dire altro. A questo punto, Vittorio appare abbastanza perplesso. Chiede spiegazioni a Sergio, il quale gli fa notare che Luzzi potrebbe essersi infastidita nel vederlo così vicino a Greta, colei che le ha voltato le spalle in pochi minuti.

La situazione si fa tesa in Casa, dove nella giornata di ieri c’è stato anche un battibecco tra Letizia Petris e Perla Vatiero, che ha tentato di eludere i microfoni. E proprio le due gieffine sembrano soddisfatte della distanza che ora c’è tra Beatrice e Vittorio. Perla, Letizia e Greta parlano in giardino come se un loro presunto piano avesse ottenuto il risultato sperato. Almeno questo è ciò che percepiscono vari telespettatori.

“Comunque il distacco è già avvenuto”, dichiara soddisfatta Greta, come se avessero già previsto questo. “Meglio per te”, dichiara Perla, compiaciuta. Molti telespettatori credono che la Rossetti si sia avvicinata ieri a Vittorio per allontanarlo da Beatrice, così da indebolire quest’ultima.

Non resta che attendere per scoprire le prossime mosse dei protagonisti di questa edizione, oramai divisi in due gruppi distinti e separati, con una Beatrice che non si lascia sfuggire proprio nulla!