GF: Perla elude i microfoni, ma la replica di Letizia la smaschera

Perla Vatiero ieri sera al Grande Fratello ha presentato una parte più imponente di se stessa. Nel suo scontro con Beatrice Luzzi ha tentato di avere la meglio, sbraitando e lanciando accuse. Ma si sa, non è urlando che si riesce a trionfare in queste circostanze. Eppure i suoi amici nella Casa di Cinecittà pensano che abbia fatto il grande colpo e che ora la situazione si stia ribaltando. In realtà, sembra proprio che Perla non sia poi così convinta del suo.

Ciò si evince nel nuovo battibecco avuto con Letizia Petris in queste ore. Il video che ritrae Perla mentre cerca di eludere i microfoni sta facendo il giro dei social network e andrebbe a provare che ha più di un timore. Scendendo nel dettaglio, la Vatiero senza microfono, mentre usa il fono per non farsi sentire, inizia a discutere con Letizia, accusandola di essere rimasta in giardino a parlare con Beatrice Luzzi.

Già letizia non sta bene da tempo e soffre (si vede). Ora Perla con il carico da 90 e ora sta pure piangendo. Donna Vatiero colpisce ancora. #GrandeFratello https://t.co/eM2OPim0rp — GustoMilkshakeCaffè ☕️ (@GustoMilkshake) January 24, 2024

Le parole di Perla non sono facilmente udibili, per via dell’assenza del suo microfono e del fono volutamente acceso. E già questo non è un atteggiamento rispettoso nei confronti dei telespettatori. Ma grazie alla risposta di Letizia è possibile capire qual è l’accusa. Infatti, la Petris risponde di essere rimasta seduta in giardino, dove si è posizionata Beatrice, perché stava fumando.

Inoltre, Letizia infastidita le fa notare che si tratta di educazione e che non le sembrava giusto alzarsi e allontanarsi vedendo Luzzi arrivare, anche perché convivono tutti insieme. Perla è perplessa di fronte alla reazione della sua amica e si percepisce che è preoccupata di fare questa guerra da sola.

Viene anche fatto notare da molti telespettatori che Perla al GF chiede a Letizia di fare silenzio quando vede passare Beatrice. Questo gesto conferma che non è poi così convinta di volersi mettere contro la Luzzi. In effetti, già prima della puntata la Vatiero in presenza dell’attrice aveva smesso di parlare male di lei.

Intanto, Letizia appare parecchio infastidita, tanto che risponde a tono all’amica, facendole notare che quando lei ha litigato con Sefano Miele nessuno ha voltato le spalle a quest’ultimo. Avendo probabilmente capito di aver esagerato con Letizia, poco dopo, in lacrime Perla si scusa.

E mentre interviene in modo surreale Rita Dalla Chiesa su ciò che sta accadendo in Casa, la Vatiero piange e si sfoga, dichiarando di averla messa sotto accusa solo perché vorrebbe proteggerla. Perla spiega, infatti, che non vorrebbe vedere Letizia parlare con Beatrice perché teme che possa farla stare male.