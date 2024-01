GF Luzzi e Perla, Rita Dalla Chiesa si schiera: commento surreale

Il Grande Fratello 8 fa discutere i fan sui social. Non una novità, viene da dire, a meno che chi si mette a sentenziare sulle dinamiche del reality show sia una deputata della Repubblica italiana con alle spalle una lunga carriera televisiva. Trattasi di Rita Dalla Chiesa che, nelle scorse ore, mentre andava in onda il prime time del programma di Canale Cinque, è spuntata su Twitter e si è scagliata contro Perla Vatiero, difendendo Beatrice Luzzi,

Rapido riassunto: durante la diretta in prima serata di martedì 23 gennaio, intorno alle 22:30, l’ex volto di temptation Island e l’attrice vengono fatte entrare nella stanza super-led. Ne scaturisce una zuffa verbale dai toni accesissimi e infarcita di uscite evitabili. La Vatiero e la Luzzi se ne dicono di tutti i colori, con quest’ultima che è arrivata a sostenere che Perla ha “atteggiamenti da boss”, oltre a ad attaccarla perché convinta che sia individualista e che si dia poco da fare per quel che riguarda i lavori domestici comuni. La giovane naturalmente ha rispedito indietro le accuse.

Dopo aver visto tale ‘spettacolo’ in tv, Rita Dalla Chiesa si è armata di cellulare e tastiera, digitando un tweet in cui ha fatto capire senza se e senza ma da che parte crede che stia la ragione e da che parte pensa che stiano i torti. “Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al Grande Fratello. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi”, ha scritto la deputata.

Rita Dalla Chiesa, commento inopportuno che ha del surreale

Il commento di Rita Dalla Chiesa è opportuno per la carica che ricopre? Si ribadisce che l’ex volto di Forum oggi siede in Parlamento, essendo stata eletta come deputata nelle file di Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Forse andrebbe ricordato all’ex conduttrice che, nel ricoprire tale ruolo, andrebbero evitati per buon senso attacchi personali a persone. A maggior ragione a giovani ragazze come Perla che, di certo non è perfetta, ma è pur sempre una ragazza del 1998 e potrebbe essere sua figlia. Insomma, vedere una parlamentare schierarsi per le vicende di un reality show è alquanto bizzarro e surreale.