GF, Beatrice vs Perla: la regina è una. Vatiero sbraita e ridacchia

Nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello, come anticipato, si parla delle nuove liti avvenute nella Casa di Cinecittà in questi giorni. In particolare, viene mandata in onda la clip che ritrae Perla Vatiero di notte mentre parla con Stefano Miele di Monia che russa. Viene fatto così notare che la gieffina non ha usato modi così aggressivi. Nonostante questo, le parolacce ci sono state, come Beatrice Luzzi fa notare.

Alfonso Signorini si scaglia contro Stefano, mentre Perla tenta di prendere la situazione in mano apparendo combattiva, dopo quanto accaduto in questi giorni. “Qui non c’è un silenzio tombale ma si sente la sua grattata sui vetri. Io vengo da un quartiere di periferia, ma non siamo aggressivi”, così il conduttore tuona dallo studio. La Vatiero appare soddisfatta, convinta di essere l’unica in grado di tenere testa a Beatrice. Eppure quest’ultima non si fa di certo calpestare dalla prima che capita:

“Le parolacce Perla le ha dette dovrebbe chiedere scusa. Noi abbiamo passato mesi mentre la gente parlava di notte. Noi siamo stati svegliati da persone che ridono e mai nessuno si è permesso di dire quelle parole. È stata esagerata poi. Per Greta, si è visto come Stefano l’ha detto”

Perla addirittura se la ride, come se avesse già vinto la battaglia, mentre Beatrice continua ad avere il sostegno della maggior parte dei telespettatori. “Diciamo che ha degli atteggiamenti poco attenta al bene comune, non la vedo responsabile, fa dei percorsi tutti suoi”, tuona Luzzi colpendo la Vatiero. Non tutti credono che Perla e Beatrice al GF siano le regine della Casa di Cinecittà. Infatti, la corona la porta dall’inizio la Luzzi, che ha lottato contro tutto e tutti conquistando il pubblico.

A riportare questo pensiero in diretta, con l’applauso del pubblico, ci pensa dallo studio Giampiero Mughini:

“Ha una sua imprecisione, perché Beatrice è la regina dal primo minuto. Perla era in una situazione facile, ha svelato un caratteraccio”

Dopo una clip che riassume alcune frecciate che si sono scambiate, Beatrice non può non ridere di fronte alla convinzione di Perla, che a quanto pare crede di essere invincibile. Sembra aver preparato un copione per riuscire a colpire Luzzi, la quale fa appunto notare che il suo discorso appare ben studiato.

“Sono pietrificata. I telespettatori hanno visto chi è Perla”, dichiara Beatrice. Non solo, l’attrice sotterra la Vatiero facendo presente che più volte cerca di farsi servire e riverire dagli altri, come Greta Rossetti. Così Luzzi smonta in diretta televisiva Perla, la quale cerca di ribattere e di tenere in piedi il personaggio che si è creata. “A me non importa di vincere”, tuona la Vatiero. È proprio la verità questa?

Ma attenzione perché c’è una grande differenza tra Beatrice e Perla. “Io penso che tutti vogliono arrivare fino alla fine”, afferma ridendo la Vatiero. Ma come? Fino a qualche minuto prima, Perla dichiarava di non avere intenzione di vincere. Una contraddizione che si basa sull’impulsività. Infatti, è questa la differenza: Beatrice riesce sempre a mantenere la calma formulando le sue repliche ed è questo che l’ha fatta arrivare fino a qua. Invece, Perla appare come una persona molto impulsiva che per replicare deve per forza alzare il tono della voce.

C’è anche da dire che Perla gode dell’appoggio di tutto il suo gruppo, mentre Beatrice si ritrova sempre a lottare da sola e lo fa anche molto bene.