GF: Perla come Rosa Ricci contro Stefano, il web la deride

Terremoto nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero minaccia “di rovinare” Stefano Miele. Duro scontro nella notte e accuse varie, ma il pubblico non ha visto nulla a causa della diretta che si interrompe alle 2.

Nella notte, Perla ha chiesto a Stefano di far zittire Monia La Ferrera perché russava, a ciò Miele le avrebbe risposto male e la Vatiero di conseguenza ha usato parolacce che hanno amareggiato Stefano. Ciò che si rimprovera alla ragazza è l’atteggiamento da snob e il modo in cui reagisce. Il web l’accusa di voler imitare Rosa Ricci ma con scarsi risultati.

“Sono rimasto sconvolto. Monia le dovresti dire che ha esagerato. Perla mi ha detto delle cose, tipo parolacce di notte. Si era infastidita perché tu russavi e voleva che io ti svegliassi. Invece di dirmi ‘scusa potresti svegliarla’, si è rivolta a me con delle parolacce”

Stefano: Perla mi ha aggredito con parole stanotte perché Monia russava #grandefratello pic.twitter.com/35HhRqLEkU — Nina (@ninaestop) January 22, 2024

Perla non ci sta, non accetta il fatto che possa ricevere “queste accuse” dall’inquilino. Contro Miele ha anche affermato che “gli dà tempo due settimane, perché ha vita breve“, riferendosi al fatto che presto verrà eliminato dal pubblico.

Poi, come sempre, la colpa è ricaduta su Beatrice Luzzi che sembrerebbe essere andata in difesa dell’amico Stefano, ma Perla sostiene di non essere come gli altri e che non si fa intimorire dall’attrice, cosa che spesso dice anche Anita Olivieri e poi, puntualmente, scoppia a piangere durante i confronti in puntata.

“Quello ha detto che io dico cose brutte. Ora mi sono rotte le scatole e mi ci manca lui. Mo mi so rotta. Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Io la vado a svegliare? Io glielo dico in faccia il giorno dopo che ha rotto che russa. Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però sbattono male! Con me si parte male con me non si devono permettere. Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Quello che fa mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere l’esaurimento qui dentro per lei? Ma ti prego. Ma io lo rovino, sì lo rovino domani. Io stavo esaurita, ma io brutte parole mai dette. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata pu**ana, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due settimane proprio”.

Pearl forte del gruppo di sfigati che le leccano il culo aggredisce Stefano ma naturalmente non sa fare un discorso di senso compiuto senza agitarsi, sbraitare, gesticolare e si sentirsi stocazzo senza averne le qualità Preghierina per lei pic.twitter.com/q8gnEsUBRP — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 22, 2024

Il web si è spaccato in due, tra i Perletti che difendono la loro beniamina e chi invece deride la giovane che spesso commette terribili strafalcioni, dimostrando di non conoscere bene la grammatica italiana. Da altri è stata nominata come “la falsa copia di Rosa Ricci“. Anche perché in molti sostengono che la sua reazione sia stata spropositata e che non è possibile arrabbiarsi semplicemente perché una persona russa. Lei stessa, infatti, durante la notte si mette a chiacchierare in camera, disturbando coloro che dormono. Una volta Beatrice glielo ha fatto notare, ma lei l’ha definita “esagerata”.

Le insinuazioni di Perla su Beatrice

Domenica 21 gennaio, durante una chiacchierata con Fiordaliso, Letizia Petris e Greta Rossetti, Perla ha fatto delle affermazioni sulla Luzzi e sul suo rapporto con Vittorio Menozzi. I due hanno sempre dichiarato che c’è una semplice amicizia tra di loro, nonostante però la complicità e il feeling aumentino sempre di più. La cosa incomincia a infastidire alcune inquiline che vorrebbero che Menozzi desse loro maggiori attenzioni.

Secondo Perla “Vittorio non si vive la Casa a causa di Beatrice“. Infatti, insieme ad altri, sostiene che l’attrice “lo porta al guinzaglio come un cagnolino” e non gli permette di stare con altre ragazze. Anche in questo caso si è preferito “prendersela” con l’attrice, anziché domandarsi perché Vittorio scelga Beatrice rispetto alle sue coetanee con cui spesso le chiacchiere scambiate sono frivole.