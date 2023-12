GF 8: Beatrice e Vittorio complici, ma gli autori li snobbano

Nella Casa del Grande Fratello, molti sostengono che sta nascendo una nuova storia, quella tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Già qualche settimana fa, in puntata, Alfonso Signorini aveva chiesto se ci fosse qualcosa tra di loro, ma hanno sempre negato. Durante i festeggiamenti della Vigilia di Natale, però, tra i due c’è stata una conversazione abbastanza criptica che ha lasciato perplessi i fan.

Già prima dell’abbandono momentaneo di Beatrice i due erano molto affiatati. Poi l’attrice è dovuta uscire e Vittorio ha sofferto molto la sua mancanza. Durante la puntata di sabato 23, la Luzzi è tornata e la notte i due hanno dormito nello stesso letto abbracciati e lui le rivelato che le era mancata molto.

“Strano che non ci chiedono niente, bello eh, non avremmo niente da dire, non sapremmo cosa dire“, ha detto Beatrice durante la festa a Vittorio. E lui: “Io riesco a dire solo quello che penso“. E poi lei ha rincarato: “Io non avrei nulla da dire, sono così contenta che non mi chiedono niente. A parte gli scherzi, ti rendi conto?“.

felice per voi che vi lasciano sereni giuro, ma io adesso voglio sapere mannaggiaaaa #GrandeFratello pic.twitter.com/d2ZiecSi1S — Lara (@Lar02a) December 25, 2023

Beatrice e Vittorio alludono al fatto che, nonostante gli atteggiamenti molto intimi avuti recentemente, gli autori ancora non gli chiedono spiegazioni. È vero che i due sono sempre stati amici e che ultimamente il rapporto si è stretto molto, ma è pur vero che anche da parte degli altri inquilini c’è perplessità sul loro feeling particolare.

Giuseppe Garibaldi, da quando ha lasciato Beatrice, sostiene che lei e Vittorio sono una nuova coppia di fidanzati. O anche Fiordaliso pensa che il giovane si sia infatuato dell’attrice ma che lei lo vede come un figlio. Anche perché hanno 30 anni di differenza.

Nel frattempo sul web c’è chi ama questo rapporto e chi invece ne è indignato, sia perché lei ha avuto già una storia in Casa, sia per la differenza d’età che c’è tra i due. Chi è a sostegno commenta: “Felice per voi che vi lascino sereni giuro, ma io adesso voglio sapere mannaggia…“. O anche: “A me piacciono qualunque sia il loro rapporto saranno affari suoi! A me piacciono amicizia, o non amicizia! Fra di loro c’è un feeling mentale“.

Ma c’è invece chi la pensa in maniera opposta: “Vittorio e Beatrice a prescindere mi sa di teatrino sta cosa tra loro…un po’ delusa da lui. Non lo vedo in linea con ciò che è lui“. O anche: “Sinceramente sono rimasta sconvolta dai discorsi di Bea…a questo punto penso veramente che sotto le coperte chissà che fanno e il GF per tutelarli, soprattutto lei, non lo mostra. Penso pure che lei per Giuseppe non prova più niente“.

La Luzzi, ancora una volta, ha diviso il pubblico: tra chi vorrebbe vederla con Vittorio perché ha inteso che c’è qualcosa in più e chi invece si indigna perché lei è molto più grande. Riconfermandosi però, ancora una volta, la protagonista di questa edizione.

L’abbandono di Beatrice

Il 20 dicembre il GF ha comunicato che Beatrice è dovuta uscire momentaneamente dalla Casa. Dopo supposizioni varie (fatte anche dagli altri inquilini) ed alcune fake news, il suo staff ha comunicato la motivazione. Il padre dell’attrice ha dovuto subire un delicato intervento e quindi lei è uscita per salutarlo. Ha deciso, però, di proseguire il reality, spinta dai familiari.

E dopo 3 giorni di quarantena in hotel, sabato 23 dicembre, in puntata, è rientrata in gioco ed ha riabbracciato gli altri inquilini che si erano molto preoccupati per lei. Perfino Anita Olivieri, che era arrivata ad ammettere che Beatrice non poteva uscire perché “presenza fondamentale all’interno del programma“.