GF, Luzzi torna da regina: un fatto sbalordisce. Rosanna smontata

Stasera torna nella Casa di Cinecittà Beatrice Luzzi, che al Grande Fratello 2023 è la grande protagonista. A inizio puntata, in onda sabato 23 dicembre, Alfonso Signorini saluta con grande entusiasmo l’attrice, che si trova chiusa in confessionale e che ancora non ha rivisto i suoi coinquilini dopo giorni di assenza. Beatrice ha lasciato il loft di Cinecittà perché suo padre ha subito un’operazione chirurgica e lei ha scelto di stargli accanto. Dopo aver trascorso giorni fuori dalla Casa, ecco che Luzzi torna durante la puntata in diretta.

“Sto bene, mi siete mancati”, afferma sorridendo Beatrice, riaccolta da Signorini nel migliore dei modi. “La regina di cuori torna nella Casa pronta a riprendersi il suo trono”, dichiara Alfonso, ricevendo l’applauso del pubblico e dei telespettatori. Ed effettivamente è così, visto che è lei la grande protagonista di questa edizione. Signorini ammette che tutti hanno sentito la sua mancanza. Beatrice appare sorridente e serena, confermando che i suoi familiari l’hanno incoraggiata a tornare subito in gioco.

“La famiglia del GF è stata incredibile. Si sono comportati con grande umanità, sono rimasta sbalordita”, racconta Luzzi. In questi giorni, i suoi fan (un’enorme fetta di pubblico) si sono preoccupati e hanno temuto in sua uscita dai giochi definitiva. Invece, l’assenza di Beatrice è durata fortunatamente solo qualche giorno. Prima del suo ritorno in Casa, si parla del Ciabatta Gate, il caso nato nei giorni scorsi con protagoniste Rosanna Fratello e Rosy Chin. Durante questo confronto, Sara Ricci interviene dallo studio per salutare la cantante, con cui aveva stretto un’amicizia nella Casa.

“No, non puoi dirla”, afferma Signorini quando Sara tenta di dire la sua su quanto sta accadendo nella Casa. Lo fa ridendo, ma sembra il continuo di un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’attrice. Infatti, Signorini ha punzecchiato più volte Sara durante la sua esperienza nella Casa. E anche stasera lo fa a modo suo, sebbene voglia apparire ironico. Qualche ora fa è andata in onda l’intervista della Ricci a Verissimo, dove ha ricevuto un trattamento simile.

Arriva il momento per Luzzi di rientrare nel loft, dove viene accolta quasi da tutti con felicità. Addirittura c’è chi si commuove quando Beatrice assicura di aver sentito la loro mancanza.

Grande Fratello: Anita si schiera con Beatrice Luzzi

Perla Vatiero non trattiene la commozione, come anche Letizia Petris appare con gli occhi lucidi. Persino Anita Olivieri appare come emozionata dal suo ritorno. Al contrario, Massimiliano Varrese appare nervoso e poco felice di fronte al suo ritorno. Subito Beatrice si scaglia contro Rosanna Fratello, non appena Signorini le chiede di dire la sua su quanto visto finora.

Luzzi asfalta subito la cantante, non riuscendo a trattenere il suo disappunto. Molte altre gieffine al GF in questi giorni hanno animatamente litigato con lei, come Fiordaliso, Rosy e Anita Olivieri. Rosanna sente di essere da sola “contro un branco”, ma il pubblico di Canale 5 non sostiene queste sua teoria. Anzi, c’è chi ipotizza che la Fratello voglia fare un percorso simile a quello di Beatrice, che però non funziona molto bene.

“Lei la rimetteva al suo posto. Lei è una Bea che non ce l’ha fatta”, dichiara Anita, riferendosi a Rosanna. “Di Beatrice ce ne è una, tutte le altre sono nessuna”, continua stasera la Olivieri sbalordendo tutti. Questa è davvero una delle rare volte in cui Anita esprime un pensiero positivo su Beatrice e, probabilmente, fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe immaginato che sarebbe accaduto.