GF, lite: “La cinese vuole lanciarmi la ciabatta”, la scelta della regia

Al Grande Fratello 2023 è scoppiata una brutta lite tra Rosy Chin e Rosanna Fratello. Quest’ultima ha avuto già dei litigi nella Casa di Cinecittà con altre due coinquiline, ovvero con Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Questa volta, la cantante si è scagliata contro la cuoca e si è sfogata poi con Marco Maddaloni. Parlando con lo sportivo, Rosanna ha dato vita a uno sfogo che non è per nulla piaciuto a Rosy e ai suoi fan.

Scendendo nel dettaglio, la Fratello ha dichiarato furiosa: “Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese”. Rosanna è andata avanti con il suo sfogo, come riporta Biccy, affermando di non aver fatto nulla per provare la rabbia di Rosy: “Lei scoppia dal niente e voleva lanciarmi la ciabatta”. Detto ciò, la cantante ha assicurato che la cuoca stava parlando di lei dietro le sue spalle.

Sebbene Beatrice Luzzi abbia lasciato momentaneamente il Grande Fratello, i litigi dentro il loft di Cinecittà non mancano di certo. Lo scontro è andato avanti con Rosy che ha ascoltato lo sfogo che Rosanna ha avuto e ha smentito tutto. “Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome”, ha tuonato la cuoca.

Non è finita qui l’accesa discussione, in quanto Rosy ci ha tenuto a precisa che non voleva lanciarle le ciabatte. Semplicemente la cuoca pare si sia tolta le sue scarpe per ballare. La gieffina ha definito l’atteggiamento di Rosanna una follia. E i toni non si sono abbassati, anzi.

Rosanna al GF ha continuato a lanciare accuse, citando anche Fiordaliso e Anita Olivieri, che avrebbero fatto comunella con Rosy contro di lei. La Fratello si è detta convinta del fatto che la cuoca la stesse prendendo in giro, facendo ricadere tutte le colpe su di lei e tornando a parlare della ciabatta.

In tutto questo, è arrivata la reazione della regia del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il party, organizzato nella serata di ieri, è stato interrotto dal programma. Infatti, la regia ha deciso di spegnere la musica nella Casa di Cinecittà, mettendo fine alla festa. Nel frattempo, Anita si è schiarata dalla parte di Rosy.

La Olivieri ha tuonato contro Rosanna per aver definito la sua amica “la cinese”. La giovane gieffina è convinta che la cantante abbia usato verso Rosy “un tono tutto discriminatorio”. Intanto, Fiordaliso ha raggiunto la cuoca e le ha fatto sapere che Rosanna ha accusato tutte loro di bullismo.

“Io non ci sto a questo gioco mi dispiace. Sto malissimo e non mi piace. Ce l’ho messa tutta e non esiste. Ti fa passare per una che tira le ciabatte. Poi dice che noi stavamo sparlando di lei. A me questa cosa che scoppia dal nulla e dice cose false non mi piace”

Rosy ha continuato a parlare di situazione folle e sembra proprio che il percorso di Rosanna sia destinato a essere ricco di tensioni e scontri.