GF, abbandono di Beatrice Luzzi: svelato il motivo, cos’è successo

Nelle scorse ore, i canali ufficiali del Grande Fratello hanno reso noto che Beatrice Luzzi ha momentaneamente lasciato la Casa più spiata d’Italia. Il comunicato non è entrato nel dettaglio delle motivazioni, limitandosi a parlare di “motivi personali“. Sui social, l’utenza si è divisa tra chi si augura il ritorno di una delle concorrenti protagoniste di questa edizione, nella speranza che non sia successo nulla di grave, e chi, invece, auspica che l’abbandono sia definitivo. Per quale motivo, però, Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa?

Beatrice Luzzi abbandona il GF: il motivo

Stando a quanto si legge su Isaechia, che riporta la versione più accreditata in merito a questo argomento, Beatrice avrebbe momentaneamente abbandonato per accertarsi delle condizioni di salute del padre 86enne, che si sarebbe rotto il femore nella giornata di mercoledì 20 dicembre. Non è chiaro, al momento, se questo rappresenti il vero motivo che ha portato Beatrice ad abbandonare temporaneamente. Non si hanno certezze nemmeno sul rientro della Luzzi nella Casa: non resta che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo.

La concorrente aveva già parlato, durante la sua esperienza al Grande Fratello, del rapporto con suo padre, spiegando come fosse un uomo rigido. Tra quest’ultimo e Beatrice c’erano stati dei contrasti, con l’attrice che aveva spiegato come, tempo addietro, lui non avesse condiviso o apprezzato alcune sue scelte. Ad oggi, le divergenze tra i due si sono appianate e a legarli è un profondo affetto.

Beatrice Luzzi protagonista al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha rivestito un ruolo da protagonista in questa edizione del Grande Fratello, innescando numerose dinamiche. Si ricorderà, ad esempio, il flirt con Giuseppe Garibaldi, che però non ha avuto esito positivo e ha lasciato spazio a bordate reciproche. Massimiliano Varrese è stato uno dei concorrenti con cui la Luzzi si è scontrata di più. L’attore, dal canto suo, si è reso protagonista di atteggiamenti discutibili, che hanno portato parte del pubblico a chiederne la squalifica. Di recente, a tal proposito, era intervenuto anche Alfonso Signorini. Il conduttore aveva avvisato Varrese che alla prossima scivolata sarebbe arrivata proprio la squalifica.