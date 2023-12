Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello: le reazioni

Colpo di scena al Grande Fratello 8: Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più discusse e intraprendenti dell’edizione in corso del reality show, ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia. Lo rende noto il programma stesso, tramite una nota stringata in cui è stato spiegato che l’addio è temporaneo e per motivi personali. Dunque, almeno secondo quanto riferito, la Luzzi dovrebbe successivamente rientrare in gioco. Il condizionale è però d’obbligo in quanto, non essendo stata specificata con precisione la causa che ha spinto l’attrice a lasciare la dimora di Cinecittà, potrebbe succedere di tutto.

Nel frattempo tantissimi telespettatori che seguono le vicende del GF hanno commentato l’uscita di Beatrice. Leggendo le reazioni sui social, emerge una netta spaccatura: da un lato quelli che tifano per la Luzzi e che si stanno augurando che possa tornare in gioco, e che non sia accaduto nulla di particolarmente grave; dall’altro i detrattori che, in modo per nulla garbato, sperano che l’inquilina della Casa più spiata d’Italia se ne vada dal programma definitivamente.

Beatrice Luzzi, il ‘sale’ de GF 8

Al di là delle simpatie e delle antipatie, Beatrice, fino a questo momento, è stata il sale del Grande Fratello, innescando una miriade di dinamiche. Nella Casa ha fatto parecchio discutere il flirt che ha avuto con Giuseppe Garibaldi, giovane bidello di origini calabresi. La liaison è terminata su un binario morto qualche settimana fa. E non nel migliore dei modi: alla fine della relazione sono infatti seguite accuse e bordate reciproche.

Anche la convivenza con altri inquilini, per usare un eufemismo, non è stato affatto rosa e fiori per l’attrice romana. Particolarmente burrascosa quella con Massimiliano Varrese. L’attore si è più volte reso protagonista di atteggiamenti alquanto discutibili. Addirittura è intervenuto Alfonso Signorini in prima persona.

Il conduttore e giornalista, pochi giorni fa, è entrato nella Casa del Grande Fratello e, senza troppo girarci attorno, ha detto a Varrese che, laddove dovesse di nuovo scandire delle parole inaccettabili, verrà fulmineamente squalificato. Uomo avvisato, mezzo salvato!