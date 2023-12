Toffanin spernacchia Sara Ricci: gesto mai visto prima a Verissimo

Una Silvia Toffanin così irriverente non la si era mai vista a Verissimo. Nell’intervistare Sara Ricci, di recente eliminata al Grande Fratello, ha a più riprese lanciato all’ospite frecciatine velenosissime. Ad un certo punto ha pure spernacchiato l’attrice, arrivando a riderle in faccia. Pronti via e la Ricci ha fatto il suo ingresso in studio, salutata dall’applauso del pubblico presente in studio. “Che accoglienza!”, ha esclamato (cara Ricci, non prendiamoci in giro, tutti sanno che quell’intenso battito di mani non era certo sincero bensì una ritualità). “D’altronde tu sei una diva”, la risposta ironica della conduttrice che ha poi continuato a sbeffeggiare l’interprete.

“I vestiti te li sei scelti tu oggi”, ha chiosato la Toffanin, con chiaro riferimento alle lamentele della Ricci durante il GF (sì, se l’è presa pure con le costumiste del programma). Replica dell’attrice: “Sì, li ho scelti io. Spero che si veda, altrimenti penseranno che non ho buongusto. Ma era tutto un gioco”.

“Allora non sei così diva, capricciosa”, la controreplica dal sapore irrisorio della padrona di casa di Verissimo che ha poi chiesto all’ospite se abbia solamente recitato nel reality show: “Non completamente, qualcosa di mio c’era. Alfonso poi è stato bravo a interpretare queste mie follie”. La Toffanin non ha mollato la presa ed ha ricordato alla Ricci che poco prima di decidere di partecipare al Grande Fratello aveva dichiarato che mai avrebbe messo piede nella Casa più spiata d’Italia.

“Alfonso – si è giustificata l’interprete – mi ha invece stuzzicato e provocato e ho detto perché no, se non ora quando? Ne è valsa la pena. Non sono diva né snob. Sono rimasta delusa dall’eliminazione”. A questo punto la Toffanin le ha chiesto se avesse voluto e creduto di vincere, ma nel pronunciare la domanda è scoppiata a ridere. Un gesto sarcastico mai scappato prima alla compagna di Pier Silvio Berlusconi che si è auto commentata così: “Scusa è stato un riflesso, io sto al gioco tuo Sara”.

Il discorso è poi scivolato sugli scontri avuti dalla Ricci con Beatrice Luzzi. Non solo. Si è anche parlato d’amore. Sara ha spiegato di essere single da parecchio tempo. A sorpresa ha poi confermato di aver avuto una love story con Beppe Convertini: “Sì, è stata una storia vera, poi ci abbiamo un po’ giocato sopra. Sarà durata circa un anno anche se lui dice due. Siamo rimasti amici. Mi piacerebbe innamorarmi, perché da innamorati ci si sente più forti e vitali”. E qui la Toffanin ha di nuovo spernacchiato la Ricci: “E anche più dolci, ne avresti bisogno”.

Finita qui? No, perché la conduttrice ha tirato l’ultima frecciatina acuminatissima pure nel salutare l’ex concorrente del GF: “Buon Natale e buon anno. E complimenti per la tua verve e la tua simpatia”. Inutile dire che tutti hanno interpretato quel “simpatia” come l’ennesima presa per i fondelli. Alè!