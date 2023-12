GF, arrivano due nuovi concorrenti: chi sono. Torna Beatrice Luzzi

Nella puntata di sabato 23 dicembre del Grande Fratello entreranno nella Casa più spiata d’Italia due nuovi concorrenti. Si tratta dell’imprenditore Sergio D’Ottavi e dello stilista Stefano Miele. A riportarlo è DavideMaggio.it, che ha anche svelato alcune importanti anticipazioni sulla prossima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello: chi sono i nuovi ingressi

Stefano Miele è abbastanza noto sui social e il suo profilo Instagram vanta oltre 22mila follower. Stando a quanto si legge su TvBlog, che ha riportato alcune informazioni sui due nuovi concorrenti, sarebbe tra i migliori amici di Tommaso Zorzi (vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Meno noto, invece, Sergio D’Ottavi, su cui si hanno pochissime informazioni a riguardo. Sul web qualcuno è riuscito a risalire ad un profilo social che sembrerebbe il suo, con poco più di 800 follower. D’Ottavi, su Instagram, segue il profilo ufficiale del Grande Fratello e Rebecca Staffelli, che cura le interazioni del web nel programma.

GF, torna Beatrice e non solo: le anticipazioni

Sempre secondo DavideMaggio.it, la puntata del 23 dicembre dovrebbe vedere Beatrice Luzzi tornare finalmente in Casa dopo la sua assenza. Una nota sulla momentanea uscita di scena della gieffina era arrivata mercoledì scorso attraverso i canali ufficiali del Grande Fratello. Il motivo, stando a quanto vociferato, pareva risiedere nelle condizioni di salute del padre, che si sarebbe rotto il femore proprio il giorno del comunicato. Il suo team aveva poi confermato che il padre di Beatrice aveva subito un delicato intervento (andato bene) e che la gieffina si trovava in quarantena in albergo, in attesa di poter rientrare. Ora, però, sembra che una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa edizione sia pronta a tornare in gioco.

Pare, inoltre, che possa esserci spazio anche per Mirko Brunetti che, di nuovo in studio, dovrebbe affrontare nuovi incontri che potrebbero aiutarlo a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. Dovrebbero poi esserci sorprese natalizie per gli inquilini, come la famiglia Maddaloni per Marco e il papà di Vittorio. Ci sarà, infine, il verdetto del televoto tra Federico, Marco e Greta, insieme alla consueta tornata di nomination.