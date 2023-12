Beatrice Luzzi rientra al GF? Svelato il suo futuro, dove si trova ora

In queste ore, in molti sono in attesa di sapere se Beatrice Luzzi tornerà o meno nella Casa del Grande Fratello. Poco fa è arrivato un nuovo aggiornamento da parte del suo staff. Il rientro ormai sembra cosa certa.

Il suo team ha spiegato che il padre 86enne dell’attrice ha subito un delicato intervento che è andato bene. Ora la Luzzi si trova in albergo per la quarantena, come da regolamento, poi potrà rientrare in Casa.

“Buongiorno Fan, questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria“

Un messaggio che ha rincuorato i tanti sostenitori dell’attrice che, ad oggi, ed una delle più quotate alla vittoria. Il 20 era arrivata la comunicazione dell’abbandono momentaneo della concorrente che aveva allarmato molti fan del programma ed anche gli altri inquilini.

Oggi la notizia che rassicura coloro che guardano il reality. La Luzzi rientrerà in gioco non appena sarà finita la quarantena, molto probabilmente poco prima della puntata del 23 dicembre.

L’abbandono momentaneo

Mercoledì 20 dicembre la pagina ufficiale del Grande Fratello ha comunicato che Beatrice ha lasciato “momentaneamente” la Casa del Grande Fratello. Da quel momento sono circolate molte fake news a proposito delle motivazioni. Lo staff sin dall’inizio ha però tranquillizzato i fan, rassicurando che sarebbe rientrata. L’unica che aveva parlato di un problema riguardante il padre della Luzzi, era stata Deianira Marzano, ma il suo team, fino ad ora, non aveva ancora confermato. Intanto sui social in molti hanno temuto che l’abbandono fosse legato ad una cosa molto seria, con la probabilità di un non ritorno.

Beatrice nel bene e nel male è la protagonista di questo Grande Fratello, ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la Casa, ma molte dinamiche ruotano intorno a lei. Tanto che, anche Alfonso Signorini ha dichiarato di avere un debole nei suoi confronti. Recentemente la Luzzi è stata vittima anche di atteggiamenti esagerati da parte di Massimiliano Varrese, per i quali ha rischiato la squalifica.

Ora l’attrice tornerà in Casa e in molti già si chiedono con chi litigherà e come intratterrà il pubblico.