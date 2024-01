GF, Perla attacca Beatrice ma poi si tira indietro: scena surreale

Nelle ultime ore, Perla Vatiero sta facendo molto discutere in Casa. Il tutto è iniziato domenica notte, quando la gieffina si è scagliata ferocemente contro Stefano Miele. Sebbene non ci siano video della lite a causa dello stacco della diretta, la mattina seguente Miele ha raccontato agli altri inquilini cosa è successo, rivelando di essere stato insultato pesantemente dalla Vatiero. Tra l’altro, quest’ultimo è stato difeso da Beatrice Luzzi, scatenando la furia dell’ex volto di Temptation Island. Perla si è infatti difesa dalle accuse di Stefano e ha dichiarato che, a differenza degli altri coinquilini, non si farà intimorire dalle provocazioni della Luzzi. Da lì, al Grande Fratello si è creato un clima molto teso.

Mentre alcuni, come Greta Rossetti, hanno preso le difese di Perla, altri, tra cui Federico Massaro, hanno appoggiato Stefano e Beatrice, etichettando l’atteggiamento della ragazza come aggressivo. In particolare, la Vatiero sembra essere abbastanza infastidita dall’attrice di “Vivere”. Ieri sera, in Casa è stata organizzata una festa per festeggiare il compleanno di Giuseppe Garibaldi. Un party a tema supereroi, dove tutti i concorrenti si sono divertiti travestendosi e lasciandosi andare a balli scatenati. Ma, nonostante l’aria di festa, Perla era ancora molto tesa e non ha potuto fare a meno di tirare in ballo Beatrice durante una conversazione con la sua ex rivale, Greta.

Perla Vatiero: “Beatrice ti colpisce quando sei debole”

Dopo aver criticato Vittorio per essersi rifiutato di lavare i piatti, Perla ha cambiato argomento per parlare di Luzzi, accusandola di cercare di ‘dirigere tutti’, dicendo sempre agli altri cosa fare. “Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi. Ti iniziano a colpire quando sei debole”, ha sentenziato la Vatiero.

Sorprendentemente, Greta ha concordato con la concorrente del Grande Fratello. Sebbene tra l’ex tentatrice e l’attrice ci sia sempre stato un rapporto positivo, la Rossetti ha sostenuto Perla, osservando che Beatrice è diventata più fredda nei suoi confronti da quando si è avvicinata all’ex nemica. “Io non ho niente da fare, in qualche modo li devo passare questi due mesi. Stuzzicami”, ha poi detto la Vatiero, convinta che la Luzzi sia solamente aspettando il momento giusto per attaccarla.

Perla su Bea: Vittorio non fa mai nulla, io non faccio i piatti quando dici tu, mi stuzzica per Stefano Greta: Hanno ben preciso cosa fare, con me oggi è stata più fredda, perchè sono dalla tua parte Perla: vuole il controllo altrimenti… mi vuole attacare#grandefratello pic.twitter.com/CdV28NlG10 — mullon3 (@mullon34) January 23, 2024

Successivamente, nel mezzo del discorso, Beatrice si è avvicinata improvvisamente a Perla. Ecco che, in quel momento, la ragazza ha cambiato immediatamente discorso, parlando di Giuseppe Garibaldi. Da lì, sui social si sono scatenati con le critiche, accusandola di non avere il coraggio di affrontare direttamente la Luzzi a causa della grande influenza che l’attrice avrebbe in Casa. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per vedere se Alfonso Signorini cercherà di far avere un confronto diretto tra le due donne, esattamente come il pubblico sta sperando.