Grande Fratello, Rosy vs Grecia: una frase infiamma il web. Bufera

Rosy Chin al Grande Fratello 2023 ormai ha totalmente deluso i telespettatori. Inizialmente molti avevano puntato su di lei, ma esattamente come accaduto con Alex Schwazer, solo dopo qualche puntata, è scivolata tra i meno amati della Casa. Il pubblico di Canale 5 punta, infatti, a eliminare la ristoratrice non appena ne avrà l’occasione.

Un po’ come accaduto con Lorenzo Remotti, il quale è stato eliminato nel corso del televoto flash dell’ottava puntata. Non appena i telespettatori hanno visto il calzolaio al televoto, hanno approfittato per mettere fine al suo percorso nella Casa di Cinecittà. Ed ecco che è nel mirino dei telespettatori anche Rosy, la quale ha peggiorato la sua situazione nella notte, durante un confronto con Grecia Colmenares.

Quando è stato affrontato il discorso legato alla lite tra Alex e l’attrice delle soap opera, si è parlato per un attimo di Rosy in diretta. Grecia ha ammesso, rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini, che è Rosy la gieffina che meno sopporta in Casa. Infatti, tra loro non c’è simpatia e si ritrovano spesso a litigare animatamente.

Le due concorrenti hanno deciso, dopo la puntata, di chiarire le proprie posizioni, per arrivare a un chiarimento. Una frase pronunciata da Rosy al GF sta facendo, però, particolarmente discutere. La food blogger ha fatto un’auto analisi del suo comportamento, per capire se effettivamente possa aver sbagliato con Grecia.

La conclusione? Se ha fatto davvero qualcosa contro di lei, non ne era consapevole. La Colmenares si è detta dispiaciuta e a, un certo punto, Rosy ha complicato la situazione con una frase discutibile: “Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?”. Molti telespettatori hanno trovato questa sua affermazione fuori luogo.

Una frase pesante che non poteva di certo passare inosservata. Da cosa sarebbe spaventata esattamente Rosy? Intanto, Grecia è rimasta male di fronte a questa sua confessione, tanto che subito dopo le ha fatto notare che a ferirla in queste settimane sono state proprio le sue espressioni. Il confronto si è concluso con Rosy che, con tutta sincerità, ha ammesso di non poter fingere di provare simpatia nei confronti della Colmenares.

Il pubblico si è schierato dalla parte di Grecia, sostenendo che Rosy abbia mentito anche durante questo confronto. Non solo, alcuni telespettatori stanno facendo notare che la cuoca avrebbe cercato di evitare in tutti i modi di guardare negli occhi l’attrice, che ha qualche difficoltà con la lingua italiana.

Dunque, necessita più tempo per riuscire a comprenderla e magari cambiare idea. Grecia, invece, ha intenzione di riappacificarsi con lei, anche se non negare di vederla come una volta faccia. Alla fine non è arrivata la pace tra le due gieffine e, nel frattempo, sui social network i telespettatori si stanno scatenando contro Rosy.