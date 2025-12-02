Grande Fratello, Rasha smonta gli autori: “Noi burattini, io usata per quale fine?”

Rasha Younes non ha reagito bene a ciò che è accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello. La gieffina crede di essere stata usata dagli autori del programma, finora, per creare delle spiacevoli dinamiche. La concorrente fa notare che, probabilmente a differenza di altri, proprio non riesce a infilarsi in certe situazioni e far finta di niente. In particolare, non vuole passare come una ragazza che sta tra più uomini. Ed ecco che si ritrova a fare forti accuse contro chi sta dietro le quinte.

Rasha si riferisce a ciò che è accaduto ieri in puntata, quando verso il finale Simona Ventura ha parlato della gelosia provata da Anita Mazzotta. Quest’ultima ha palesato il suo fastidio nel vedere Jonas Pepe avere un bel rapporto con la Younes, verso la quale inizialmente aveva espresso interesse. Il secondo finalista non ha rassicurato la fidanzata in diretta, anzi ha ammesso che c’è sintonia con l’altra coinquilina. Al contrario, Rasha ha prontamente smentito.

La gieffina ha precisato, con determinazione, che non c’è alcuna sintonia, ma solo un bel rapporto, in quanto non mancherebbe mai di rispetto a Omer Elomari. In precedenza, Rasha era stata attaccata dallo studio, perché non riesce a lasciarsi totalmente andare, per via di esperienze passate e della presenza delle telecamere, con la sua dolce metà. Non solo, la Younes è stata al centro di una bufera, creata dal suo ex fidanzato, che ha rilasciato una spinosa intervista.

C’è da dire che in quella circostanza, la concorrente è stata prontamente tutelata dal programma, sia dagli autori che dallo studio, con Simona Ventura e Sonia Bruganelli che l’hanno difesa in diretta. Infatti, la trasmissione non ha accettato la proposta dell’uomo di entrare nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Rasha, dopo le sue feroci dichiarazioni. A parte questo, la Younes sente di essere stata messa spesso in situazioni scomode.

Ne ha parlato in queste ore con Grazia Kendi:

“Non riesco a trovare niente di interessante! Tu lo trovi? Non ce la faccio. Sarà che ho 32 anni, non ne ho idea. E poi il problema è che io vedo e sento e tutto. Non ho quella superficialità di dire ahahhaha. Non sono io. Non è che dobbiamo parlare di Shakespeare, non sto dicendo questo. Però è tutto molto infantile, non ce la faccio. Basta. Devono parlare di me e farmi passare come quella che sguazza in mezzo agli uomini… no. Ma per carità di Dio, ho dimostrato il contrario. Capisco che serve alle dinamiche, ma un po’ di rispetto. Vabbè che siamo burattini, ma un po’ di rispetto”

Parole forti quelle di Rasha al Grande Fratello, mentre Grazia ha cercato, a bassa voce, di farle capire che sono in un programma televisivo e che si tratta di show. La Younes comprende questo, ma ha fatto presente che va bene creare delle dinamiche, purché abbiano un senso:

“Si è parlato di tutti, tutti valorizzati, sorprese bellissime. Usata per quale fine? Per poi infangare anche questa cosa. Deve avere anche un senso lo spettacolo. Sono quattro puntate che mi stanno a sfondare. Fossi una che litiga con tutti. Ma sai quante volte mi sto zitta? Mi trovo davanti persone che sono muri, dai. Meglio che sto zitta”

Già nel corso della puntata di ieri sera si era notato il fastidio da parte di Rasha, ma anche quello di Jonas. Infatti, quest’ultimo si è opposto alla clip mandata in onda dalla Ventura, chiedendone il senso. C’è da dire che se Anita non avesse espresso il suo fastidio, probabilmente nessuno avrebbe puntato l’attenzione sul loro rapporto.