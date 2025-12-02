Grande Fratello 11° puntata: finalista, eliminato, nominati, Ventura delude

Stasera è arrivato il momento della terzultima puntata del Grande Fratello 2025, ovvero degli ultimi passi verso la finale di questa sfortunata edizione. Simona Ventura ha dato inizio a questo appuntamento ricordando il televoto per l’elezione del secondo finalista e la nuova eliminazione. Dunque, in vista della finale, c’è stato spazio per questi due importanti momenti. Nel frattempo, la conduttrice ha spiegato che Mattia Scudieri è, attualmente, con le stampelle perché ha accusato una distorsione giocando a pallavolo nei giorni scorsi.

Spazio poi a Domenico D’Alterio, che ha rivisto per l’ennesima volta la compagna Valentina Piscopo. Un blocco speciale ha visto protagonista Omer Elomari, il quale ha avuto modo in questi mesi di raccontare ai suoi compagni d’avventura e in confessionale i momenti di guerra vissuti in Siria. I suoi racconti hanno commosso e toccato un po’ tutti. “Alla fine sono qua al Grande Fratello, non sono morto ancora”, ha affermato sorridendo Omer stasera.

“Come ho fatto a resistere? Non avevo scelta. La mia famiglia pendeva su di me. Qua è la prima volta che racconto una cosa del genere”, ha poi dichiarato. A sorpresa, è arrivato Mursit, suo fratello, che non vedeva da più di un anno. Impossibile descrivere questo momento, che ha lasciato tutti senza parole.

Grande Fratello, Jonas finalista: poi i problemi su Rasha

La puntata è andata avanti con il momento spiacevole legato a Simone De Bianchi, durante il quale Francesca ha fatto proprio una brutta figura. L’eliminato di questa puntata è stato Mattia Scudieri. Dopo di che, è arrivato il momento per Jonas Pepe di rivedere sua mamma Grazia. In questa occasione, Simona Ventura ha annunciato che Jonas è il secondo finalista di questa edizione con il 45,85% (Omer 33.77%, Grazia 10.35%, Mattia 10.03%).

A questo punto, è arrivato il momento di far entrare nella Casa Dolce, la concorrente della versione del Kosovo del reality show, che sarà ospite in Italia per qualche giorno. La serata è andata avanti con una sorpresa per Donatella Mercoledisanto, che ha dovuto scegliere se far aggiungere 15.000 euro al montepremi finali o rivedere il marito Andrea. La gieffina, sostenuta dai suoi coinquilini, ha cercato di raggiungere l’uomo.

Prima, però, il Grande Fratello le ha fatto un brutto scherzo, mettendo alla prova la sua gelosia. Come? Ha fatto sì che Andrea ballasse con Dolce la sua canzone preferita, Viva Forever delle Spice Girls. Alla fine, Donatella e Andrea hanno avuto finalmente modo di rivedersi e abbracciarsi.

Dopo l’ingresso ufficiale di Dolce nella Casa, la Ventura ha puntato sui problemi delle coppie di questa edizione. C’è un certo malumore, in particolare da parte di Anita Mazzotta, sul rapporto che c’è tra Jonas e Rasha. “C’è intesa tra me e Rasha. Non posso negare che avevo un interesse per lei”, ha ammesso Pepe stasera. Allo stesso tempo, il finalista ha affermato che non capisce il motivo per cui venga ora messo tutto in discussione.

Jonas trova che sia tutto molto strano. Anita stasera, invece, è apparsa delusa nel sentire Pepe continuare a parlare di intesa con Rasha. Quest’ultima, intanto, ha negato che ci sia qualcosa tra loro. Infatti, la Younes ha sottolineato che questa intesa tra loro non c’è. “Questa cosa è stata montata benissimo, non mancherei mai di rispetto a Omer”, ha puntualizzato.

“Qual è lo scopo di questa clip scusate?”, ha chiesto furioso Jonas. Omer ha difeso entrambi, facendo notare di aver studiato il comportamento di Jonas, che di recente ha ammesso di voler mettere in atto una strategia per eliminarlo. Studiandolo, Elomari ha visto che da parte sua non c’è un interesse attuale nei confronti di Rasha.

Nomination terzultima puntata: chi è al televoto e provvedimento

Nella fase finale della puntata, Simona Ventura ha letto il comunicato sul provvedimento su Simone. Come si poteva immaginare, nessuna squalifica per De Bianchi, che probabilmente sarà eliminato nella prossima puntata. Infatti, il pubblico sembra intenzionato a mettere in pratica in modo concreto al provvedimento.

“C’è un patto con il nostro pubblico: non superare il limite. Simone e Domenico questo limite l’avete superato. Per questo sarà il pubblico a decidere, siete i due primi nominati della serata. Francesca e Benedetta dovete riflettere molto bene”

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto insieme a Simone e Domenico anche Rasha Younes e Francesca Carrara. Sebbene Simone e Francesca siano al televoto, il pubblico è rimasto deluso dal provvedimento preso dalla produzione. Simona Ventura ha ricevuto applausi per i suoi rimproveri ai quattro concorrenti coinvolti, ma avrebbe preferito avere da lei una punizione più dura nei confronti di De Bianchi.