Grande Fratello, Valentina torna: “Io cacciata di casa”. Con Stocchi e Domenico brutta figura

Si torna a parlare di Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo nella terzultima puntata del Grande Fratello 2025. Come dicono molti telespettatori, il pubblico è costretto a sorbirsi questa dinamica fino alla fine. C’è chi è felice di rivedere Valentina, ma c’è anche chi trova tutto esagerato. A detta di tanti telespettatori, dopo averlo lasciato e dopo aver più volte fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la cosa più dignitosa da fare sarebbe stata quella di attendere ormai la fine del reality per avere un confronto lontano dalle telecamere con il padre di sua figlia.

Nel frattempo, c’è anche il punto legato a Benedetta, la quale continua a parlare di amicizia e non pare volere in alcun modo sbilanciarsi. Invece, come Jonas Pepe, molti credono che la Stocchi abbia paura a rivelare ciò che prova. D’altronde, più volte, lei stessa ha urlato e pianto dicendo di non voler far parte di questa dinamica, per poi tornare nuovamente tra le braccia di D’Alterio. Benedetta aveva fatto la stessa cosa nelle puntate precedente, finendo nella bufera.

Anche Domenico continua a parlare, stasera, di amicizia. Alla fine, però, quando Simona Ventura gli chiede di sbilanciarsi, lui ammette: “Mai dire mai”. Cristina Plevani crede che i due non si rendano conto di quanta attrazione ci sia tra loro. “Per me dire ‘Benedetta mi completa’ è tanta roba. Semmai è Valentina che ti deve completare, non Benedetta. Io ho degli amici e non faccio così”, fa presente l’opinionista. E non si può non essere d’accordo con la Plevani.

Grande Fratello, Valentina e Domenico: Ventura chiude per loro

Arriva il momento di far rientrare nella Casa del Grande Fratello Valentina stasera. La Piscopo restituisce subito l’anello che Domenico le aveva regalato e si scaglia contro di lui:

“Ho capito che non sono la persona che ti completa. Sono venuta qua tre volte e ti ho chiesto di allontanarti da quella persona, che mi dà fastidio. Non voglio sentire niente. Me ne sono sentita dire di ogni. Tu non mi hai tutelata come madre, compagna e donna. Cosa vuoi fare di più? Sei andato a dormire con lei nel letto questa settimana! Mi hai delusa. Volevo venire qui per dire che sono orgogliosa dell’uomo che a fianco, ma non lo sono”

D’Alterio ammette di aver sbagliato, come al solito. Dice sempre così e poi torna sempre da Benedetta. A questo punto, Valentina confessa di essere stata cacciata di casa da sua madre:

“Mia mamma ci ha messo fuori a me e a mia figlia. Non sai quello che sto passando fuori. Devo chiedere scusa a mia mamma, ai miei fratelli. Ci sono tanti problemi fuori. Benedetta ha una cotta, svegliati! A te piace!”

Domenico continua ad assicurarle che fuori avranno modo di chiarirsi e parlare di quanto accaduto. Valentina, però, piangendo senza lacrime gli ricorda che è stata umiliata. Simona Ventura tenta di far chiarire i due con calma e poi fa notare che entrambi si fanno male a vicenda. In questo modo, la conduttrice dichiara apertamente che, secondo lei, sarebbe il caso per loro di dirsi addio e di continuare a essere solo dei bravi genitori per la figlia Paola.

“Non vi auguro di ritrovarvi in un rapporto così! Seppur separati, si può essere genitori”, dichiara la conduttrice. Alla fine, cerca in tutti i modi di chiudere questo confronto, facendo rientrare in Casa Domenico.