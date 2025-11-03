Grande Fratello, giù le maschere: Ventura e Sonia bruciano Stocchi e Anita

Simona Ventura continua a puntare su Valentina Piscopo al Grande Fratello. Questa è la quarta volta che torna nella Casa per avere i suoi confronti. Benedetta Stocchi perde punti e viene smascherata. Anzi, la maschera le cade da sola e le conferme arrivano. Inizialmente, sono le due donne a confrontarsi. Ovviamente, c’è stato un forte scontro tra loro, in quanto la salumiera si è lasciata andare a un gesto che lascia decisamente perplessi.

Valentina è entrata nella Casa, durante la scorsa puntata, restandoci qualche giorno, per capire meglio. In quei giorni, tra scontri e fraintendimenti, Domenico D’Alterio è stato la maggior parte del tempo chiuso in Tugurio. Con Valentina dentro la Casa, Benedetta ha agito in modo un po’ subdolo. Ha chiesto scusa alla Piscopo, ha pianto e detto di non voler far parte di un triangolo amoroso. Non solo, si è detta stanca di essere tirata in mezzo ai problemi di Domenico e Valentina.

L’hanno difesa quasi tutti nella Casa, andando contro la Piscopo. Ma ecco che in quei giorni Benedetta al Grande Fratello ha scritto un bigliettino con tanto di cuoricini, che ha spedito nel Tugurio. A Domenico ha così detto che ciò i pensieri nei suoi confronti non sono cambiati. Un gesto alquanto imbarazzante, visto ciò che la stessa Stocchi ha detto di non voler stare dentro questo meccanismo, portando i suoi coinquilini a litigare per lei.

Eppure se non vuoi stare al centro di questo teatrino non dovresti scrivere un bigliettino emozionante con i cuoricini. Avrebbe potuto attendere e spiegare di voler mantenere la loro amicizia nonostante tutto. “Sei apparsa come una che fa sotterfugi”, dichiara in diretta TV Simona Ventura. “Con la moglie che piangeva sul divano e lei che sgattaiolava, non mi è piaciuta”, tuona Floriana Secondi.

“A te questo teatrino piace”, afferma duramente Valentina. “Sono esausta”, replica invece la Stocchi, che risulta ormai poco credibile. Quel biglietto ha decisamente cambiato le carte in tavola. Anche la Ventura appare infastidita da questo suo passo falso, visto che è chiaro a tutti che è stato commesso per attirare l’attenzione. In ogni caso, dopo questo confronto, la conduttrice preferisce continuare questo siparietto con la partecipazione anche di Grazia, Anita e Rasha.

Grande Fratello: Sonia Bruganelli demolisce Anita Mazzotta

Le tre concorrenti si sono schierate contro Valentina, ritenendo che abbia organizzato il teatrino per avere visibilità al Grande Fratello. L’unica presente in salotto in sua difesa stasera è Francesca. Tramite una clip, è possibile ascoltare Benedetta mentre dice alle sue compagne d’avventura di essere già stata al centro di un triangolo amoroso in un passato e di aver visto una donna distrutta dall’altra parte. Un altro punto a suo sfavore.

Il dettaglio viene stasera sfruttata da Valentina, che poi si scaglia contro Rasha. Quest’ultima ritiene che la Piscopo si sia preparata questo show da casa. Non si comprende molto in questo confronto, in quanto Valentina urla continuamente. “Io ti avevo anche difesa! A me di te cosa me ne frega? Hai messo tu le cose in piazza. Mi sono arrabbiata, perché per fare ingelosire Domenico hai usato Omer”, afferma Rasha, quando la conduttrice riesce darle la parola.

La gieffina ha la meglio. Infatti, l’atteggiamento di Valentina crea dinamiche e tensioni, ma risulta poco credibile. Questo perché il suo comportamento appare davvero esagerato. Perché entrare nelle Casa e fare show quando fuori ha già ricevuto tantissime segnalazioni da parte di ragazze che dicono di essere state corteggiate da Domenico? Sta di fatto, che la replica di Rasha piace molto al pubblico.

Tocca poi ad Anita Mazzotta intervenire. La piercer fa notare che è lecito avere dei dubbi, visto che fuori Valentina ha la situazione abbastanza chiara su ciò che pensa il pubblico e cosa vuole. Ma ecco che a stroncarla ci pensa Sonia Bruganelli:

“Anita, anche Valentina può dire che tu sei uscita fuori e poi hai tenuto un certo atteggiamento, ad esempio con Jonas. Io l’ho pensato”

L’opinionista ritiene che, sebbene Anita sia uscita per un gravissimo lutto (è morta sua mamma) dalla Casa, ha avuto anche lei modo di capire il sentiment del pubblico e di modulare, eventualmente, il suo comportamento nella Casa. La Mazzotta nega con alcune smorfie, ma non sa come replicare.