Grande Fratello, la produzione avrebbe deciso: “Per gli ascolti qualcuno finirà triturato”

Emerge una nuova e pesante indiscrezione legata al dietro le quinte del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Pare circoli una voce davvero abbastanza forte, che ovviamente va presa con le pinze. Infatti, va subito precisato che si tratta per il momento solo di un’indiscrezione e che non c’è niente di concreto, se non il dettaglio legato ai bassi ascolti.

Che la produzione stia lavorando per salvare questa edizione, che avrebbe dovuto riportare a galla il reality show come ai vecchi tempi, non c’è da stupirsi. Da settimane si parla anche di una chiusura anticipata, proprio ora che i concorrenti finalmente si stanno svegliando. Infatti, le dinamiche iniziano a crearsi e i telespettatori si stanno appassionando alle vicende della Casa più spiata d’Italia.

Ma questo potrebbe non bastare per la prima serata di Canale 5 e un programma di punta come il Grande Fratello. Mentre si parla delle ultime forti dichiarazioni dell’ex fidanzato di Rasha Younes, Deianira Marzano avanza un’indiscrezione pesante. L’esperta di gossip su Instagram si lascia andare a una rivelazione che va presa con le pinze:

“Per fare ascolti devono far passare male un uomo e qualcuno finirà triturato”

Così inizia questa indiscrezione. La stessa Marzano precisa che dietro le quinte del programma “circola una voce pesantissima”. A questo punto, l’esperta di gossip ha dichiarato che la produzione sarebbe preoccupata per i bassi ascolti. Per questo “avrebbe deciso di creare un cattivo a tutti i costi”. Pare che nel mirino sia finito un uomo, tra i concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia.

Sempre secondo queste indiscrezioni che, ricordiamo, Deianira Marzano dice di aver ricevuto, la produzione si starebbe impegnando a creare “una narrativa” in questo gieffino dovrebbe apparire agli occhi di tutti “aggressivo, incoerente e addirittura problematico”. Il tutto dovrebbe accedere indipendentemente da come questo concorrente si comporterà realmente nella Casa.

Bisognerà capire se effettivamente questa dinamica con un nuovo antagonista potrebbe funzionare. Ma prima di tutto sarà fondamentale scoprire se ciò accadrà davvero, ovvero se il pubblico di Canale 5 si ritroverà di fronte a un personaggio che dividerà e che riuscirà a ritagliarsi un posto da protagonista, anche se non in modo positivo. E non è detto che questo concorrente non avrà una fetta di pubblico a sostenerlo come buon antagonista.