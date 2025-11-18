Grande Fratello 9° puntata: eliminati, televoto finalista, si fa rumore (era ora)

Quella di stasera al Grande Fratello 2025 è stata una puntata movimentata per i concorrenti. Simona Ventura ha ammesso che la finale si avvicina, tanto che la prossima settimana verrà eletto il primo finalista. Infatti, a breve dovrebbe chiudersi questa edizione che non ha avuto vita facile, a causa dei bassi ascolti. Ora i gieffini stanno facendo finalmente il loro gioco, creando le giuste dinamiche per intrattenere il pubblico. Ormai è tardi? Sta di fatto, che piano piano tutti loro dovranno uscire dalla Casa più spiata d’Italia e che stasera la produzione ha scelto di procedere con due eliminazioni.

La nona puntata è entrata nel vivo con Rasha Younes e Omer Elomari, che sono stati asfaltati in studio, durante il duro confronto con Francesca e Simone. Al contrario, altri concorrenti hanno preso prontamente le difese di Rasha. Subito dopo, i toni si sono mantenuti accesi con l’ingresso di Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri nella Casa, e il suo confronto con Grazia Kendi.

Grande Fratello, Flaminia e Ivana eliminate

Grandi emozioni con Giulia Soponariu, che ha avuto l’opportunità di riabbracciare i suoi cinque fratellini, tra cui il piccolo Santiago. Il momento ha commosso proprio tutti tra i concorrenti, lo studio e il pubblico a casa. Spazio poi al risultato del televoto aperto scorsa settimana: Flaminia è stata eliminata definitivamente con il 7.58%.

“Non è mai stato fatto in un reality in Italia”, così la Ventura ha aperto il ‘gioco’ per la seconda eliminazione a sorpresa. Le donne sono state protagonista del nuovo televoto flash in diretta. Di fronte alle gieffine è stato posizionato un telefono rosso: la prima a rispondere è finita direttamente al televoto flash e ha dovuto trasportare con sé un’altra coinquilina. A farlo è stata Anita, che ha subito informato le altre concorrenti e ha scelto Ivana.

La seconda a rispondere al televoto si è salvata, ma ha dovuto condannare una coinquilina. A prendere la cornetta è stata Rasha, la quale ha scelto Francesca. L’ultima a rispondere è finita in sfida e ha trasportato con sé un’altra gieffina: è toccato a Benedetta, che ha trascinato con sé Donatella. Così, alla fine sono finite al televoto flash Anita, Benedetta, Donatella, Francesca e Ivana. Quest’ultima è stata eliminata con il 7.06%. Va ricordato che da stasera Francesca e Simone non giocano più come concorrente singolo.

Il televoto per l’elezione del primo finalista del Grande Fratello

Lunedì prossimo verrà eletto il primo finalista del Grande Fratello 2025. Al televoto sono finiti Rasha, Giulia, Francesca, Donatella, Omer e Simone.