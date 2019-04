Grande Fratello, parlano Malgioglio e Zanicchi: “Insieme siamo un ciclone”

Grande Fratello, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi svelano come si comporteranno nel ruolo di opinionista

Lunedì 8 aprile prenderà inizio la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d’Urso. La versione tradizionale del noto reality vedrà come opinionisti due volti molto amati dal pubblico italiano: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Entrambi spiccano per la loro forte ironia e, dunque, i telespettatori attendono momenti di grande divertimento grazie alla loro presenza. Tv Sorrisi e Canzoni intervista entrambi prima della messa in onda della prima puntata. Per Malgioglio si tratta di un ritorno nello studio. Oltre che come concorrente della versione Vip, il cantautore ha preso parte al programma sempre come opinionista nel 2015 e nel 2018. La prima volta si trovava a fianco di Claudio Amendola e non riusciva a comprendere bene il meccanismo. Il paroliere racconta che spesso gli tenevano il microfono chiuso, mentre lui avrebbe voluto parlare. “Vorrei avere sempre il microfono aperto”, rivela Malgioglio. Ma come si comporterà con i concorrenti di questa nuova edizione? Cristiano anticipa che non si vestirà un ruolo da “maestrino”: “A me fare la morale non piace, ma sarò abbastanza aggressivo”.

Grande Fratello 2o19: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono già pronti

Malgioglio è pronto a rivestire nuovamente il ruolo di opinionista a fianco alla d’Urso. Il cantautore è felice di trovarsi insieme alla Zanicchi: “Insieme siamo un ciclone in tempesta, lei è una che dice le cose senza peli sulla lingua”. Si conoscono molto bene da ben quarant’anni. Ora Malgioglio rivela cosa dobbiamo aspettarci: “Io sarò un puma e lei un coccodrillo”. Dall’altra parte, Iva non punterò sull’essere “cattiva”, bensì “pungente”. La Zanicchi spera che i concorrenti quest’anno possanno essere divertenti e, soprattutto, stiano al gioco. Anche Iva ci tiene a precisare di avere un bellissimo rapporto con Malgioglio, che conosce dagli anni 70. Al momento, stanno pure preparando delle canzoni insieme, di cui Cristiano ha scritto i testi.

Grande Fratello: il riferimento di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi, Barbara d’Urso pronta a sorprendere

Nel corso dell’intervista, la Zanicchi cita quanto accaduto all’Isola dei Famosi a Riccardo Fogli. La futura opinionista del GF non vuole assolutamente trovarsi a commentare una situazione come questa. “Bisogna rispettare la dignità della persona, sia famosia sia sconosciuta”, afferma Iva. Intanto, Barbara d’Urso svela che sarà “impossibile replicare i risultati straordinari del GF15”. Secondo la conduttrice, i reality starebbero attraversando un periodo particolare. Nonostante ciò, assicura che ce la metteranno tutta per sorprendere i telespettatori.