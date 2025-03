Grande Fratello, Pamela: parere su Shailenzo e chi non merita la finale

Pamela Petrarolo, ex volto di Non E’ La Rai, è stata una delle protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello. La concorrente ha tuttavia deciso di abbandonare il reality prima della fine a causa di alcuni motivi personali. Recentemente si è discostata da alcune affermazioni da parte di Ilaria Galassi, ex collega a Non E’ La Rai, in merito a Helena Prestes. Ai microfoni di LolloMagazine, la gieffina ha spiegato il motivo per cui si è schierata in difesa della modella brasiliana. Ha inoltre espresso il proprio parere in merito alla coppia composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e rivelato chi secondo lei non meriti la finale.

Una delle protagoniste dell’edizione del Grande Fratello ancora in corso su Canale 5 è stata Pamela Petrarolo, ex volto di Non E’ La Rai. La gieffina ha deciso d’interrompere il suo percorso prima della fine del programma a causa di motivi personali. Recentemente ha preso le difese di un’altra concorrente, Helena Prestes, discostandosi da alcune affermazioni nei suoi confronti da parte di Ilaria Galassi. Petrarolo, intervistata da LolloMagazine, ha spiegato di aver preso le parti della modella brasiliana in quanto sua amica. Ha poi aggiunto di avere un pensiero positivo su di lei, definendola una persona sensibile e leale ma che talvolta pecca d’ingenuità.

Nel corso dell’intervista, Pamela ha anche espresso un suo parere sulla coppia composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della Casa, tuttavia il loro rapporto è stato caratterizzato da alcune discussioni. Secondo Petrarolo la loro storia non durerà una volta finito il reality. Ha aggiunto di averli visti troppe volte soffrire e di sperare di sbagliarsi.

Infine l’ex Non E’ La Rai ha anche rivelato chi secondo lei non meriterebbe di arrivare in finale tra i concorrenti rimasti in gara. Non ha fatto nomi, tuttavia ha specificato che secondo lei meriterebbero meno gli ultimi arrivati a causa del poco tempo che hanno avuto a disposizione per farsi conoscere dal pubblico. In quanto ai primi due finalisti, ovvero Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, ha affermato che “nel bene e nel male non si sono risparmiati”.